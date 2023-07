Enfermera de Long Island vista golpeando a recién nacido aún enfrenta cargos

Qué saber Amanda Burke estaba trabajando en la UCIN del Hospital Good Samaritan en febrero de 2023 cuando un video tomado por el padre del bebé a través de la ventana de la guardería capturó los presuntos actos.

Burke fue despedida, acusada de poner en peligro el bienestar de un niño y fue remitida a la Oficina de Disciplina Profesional del Departamento de Educación del Estado de Nueva York para su revisión.

Un portavoz del fiscal de distrito del condado de Suffolk dice que planean continuar procesando el caso. La próxima cita en la corte de Burke es a fines de agosto.

NUEVA YORK -- Una enfermera de 29 años de Long Island, despedida después de que un video ahora viral la mostrara levantando bruscamente a un bebé recién nacido y golpeando al niño boca abajo en un moisés, fue absuelta por una agencia estatal de mala conducta.

Amanda Burke estaba trabajando en la UCIN del Hospital Good Samaritan en febrero de 2023 cuando un video tomado por el padre del bebé a través de la ventana de la guardería capturó los presuntos actos. Los padres del niño mostraron el hospital y confrontaron a la enfermera, y hablaron con NBC New York en febrero.

"Le dije 'no quiero que toques a mi hijo, lo acabas de golpear'", dijo Consuelo Saravia, la madre, "y ella me dijo 'Ay no, si crees que lo maltraté o algo, estoy Lo siento.'"

Burke fue despedida, acusada de poner en peligro el bienestar de un niño y fue remitida a la Oficina de Disciplina Profesional del Departamento de Educación del Estado de Nueva York para su revisión. Una carta obtenida por NBC New York muestra que la investigación estatal está completa y encontraron que las acciones de Burke “no constituyen mala conducta profesional”, diciendo que la conducta involucró “presunta negligencia simple”, no “negligencia grave”.

“No hubo nada de lo que hizo Amanda que les garantizara tomar alguna medida”, dijo su abogado, Robert Gottlieb.

“Eso es absolutamente absurdo”, dijo la futura mamá Courtney Scarola de Islip, quien había visto el video antes. “Es por eso que mi próximo no estará en la guardería. No me sentiría seguro en absoluto al tenerla cerca de ninguno de mis hijos”.

“No creo que sea correcto porque en ese pequeño fragmento de video”, dijo Catherine Barbera de East Islip. “Parece un movimiento muy duro”.

Burke actualmente no trabaja como enfermera, pero Gottlieb dice que puede porque su licencia nunca fue suspendida.

“Sigo eternamente esperanzado y optimista”, dijo Gottlieb, “que el fiscal se dará cuenta de que este caso no pertenece a un tribunal penal”.

Los padres del bebé no estaban disponibles para comentar sobre los últimos desarrollos.