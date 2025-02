Policía: Encuentran muerto a joven hispano de 15 años al costado de una carretera en New Rochelle

NUEVA YORK -- Un joven de 15 años fue encontrado muerto al costado de una carretera en New Rochelle en la madrugada del jueves, según la policía.

Los oficiales respondieron a una llamada de una persona inconsciente cerca de la esquina de Charles Street y Washington Avenue poco después de las 6 a.m., dijo la policía de New Rochelle. Allí fue donde encontraron a Jonson Temaj, que estaba sin camisa y sin zapatos, dijeron fuentes a nuestra cadena hermana NBC New York. Los primeros en responder intentaron ayudarlo de inmediato antes de que lo llevaran de urgencia al hospital.

Temaj fue declarado muerto poco después. La causa y la forma de la muerte no se conocieron de inmediato y serán determinadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Westchester.

Se está llevando a cabo una investigación sobre la muerte del adolescente. La policía de New Rochelle dijo que había identificado "varias" personas potenciales de interés en relación con la muerte.

No estaba claro cuándo murió Temaj, que vivía en New Rochelle. No había signos obvios de lesiones o traumatismos en su cuerpo, según fuentes policiales con conocimiento directo de la investigación.

Según un tío de la víctima, dijo que su sobrino vivía con él y llegó a Estados Unidos desde Guatemala hace dos años.

"Él me llamó, me dijo que estaba con amigos, pero esta mañana no llego y a mí se me hizo muy raro", dijo Mynor Elixeo Temaj, tío de la víctima.

Temaj tuvo que transmitirle la triste noticia a los padres y los cuatro hermanos de su sobrino, quienes viven en Guatemala. Dice que confía en que la policía concluya su investigación.

Cualquier persona que tenga información relacionada con la muerte debe comunicarse con el Departamento de Policía de New Rochelle al (914) 654-2300 o de forma anónima al (914) 632-COPS.