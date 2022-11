El juicio de Sandy Hook pasa a la fase de daños punitivos

Qué saber Los abogados de los demandantes, en presentaciones judiciales, sugirieron que los daños punitivos en virtud de la ley podrían totalizar $2.75 mil millones según un cálculo hipotético, pero no han pedido una cantidad específica.

Alex Jones fue declarado responsable el año pasado por daños a los familiares de ocho víctimas, y un agente del FBI que respondió a la escuela, por difamación, infligir angustia emocional y violar la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Connecticut.

Los 15 demandantes tienen un testimonio emocional durante el juicio, que describe cómo han sido amenazados y hostigados durante años por personas que creen que el tiroteo no ocurrió.

NUEVA YORK -- El presentador de Infowars, Alex Jones, enfrenta la posibilidad de que se le apliquen sanciones más severas sobre la gran cantidad que ya debe por difundir teorías de conspiración sobre el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, ya que la fase de daños punitivos comenzó el viernes en una demanda presentada por las familias de las víctimas.

El mes pasado, un jurado de Connecticut ordenó a Jones y su compañía, Free Speech Systems, pagar 965 millones de dólares a las familias de Sandy Hook por los daños que sufrieron después de que persuadió a su audiencia de que el tiroteo de 2012 que mató a 26 personas fue un engaño perpetrado por “actores de crisis”.

El jurado también dijo que se deben otorgar daños punitivos. Ese monto, que determinará la jueza Barbara Bellis luego de la audiencia judicial del viernes y otro del lunes, se sumaría a los daños compensatorios ya ordenados.

La audiencia del viernes, que se centró solo en los honorarios legales de los demandantes y se llevó a cabo a través de una videoconferencia, sugirió que Jones podía recibir una gran multa adicional.

Ambas partes llegaron a un acuerdo a principios de esta semana de que el contrato de las familias con sus abogados exige que reciban un tercio del monto de los daños compensatorios, casi $322 millones. Si el juez aprueba daños punitivos por el monto de los honorarios legales, eso aumentaría lo que Jones y su compañía tendrían que pagar a las familias a $1,290 millones.

“La justicia requiere que los daños punitivos de la Corte otorguen, castiguen y disuadan esta mala conducta”, escribieron los abogados Alinor Sterling, Christopher Mattei y Joshua Koskoff en una moción. “Solo una evaluación de daños punitivos de tamaño histórico servirá para esos propósitos”.

El abogado de Jones, Norm Pattis, le ha pedido al juez que no otorgue daños punitivos en virtud de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales.

“Pocos acusados vivos podrían pagar daños de esta suma”, escribió Pattis en un escrito. “De hecho, la mayoría de los acusados serían conducidos a la bancarrota, su sustento destruido y su futuro transformado en la sombría perspectiva de un deudor del juicio cargado durante décadas con una deuda que no puede ser satisfecha. Considerar esto como algo más que un castigo sería injusto”.

El lunes, el juez escuchará el debate sobre los daños en virtud de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales. Aunque los daños punitivos generalmente se limitan a los honorarios de los abogados por difamación e infligir angustia emocional, no existen tales límites para los daños punitivos en virtud de esa ley.

Extraños se presentaron en algunas de sus casas y confrontaron a algunos de ellos en público. La gente les lanzó comentarios abusivos en las redes sociales y en los correos electrónicos. Y algunos dijeron que recibieron amenazas de muerte y violación.

En un cálculo en una presentación judicial de los demandantes, dijeron que los comentarios de Jones sobre Sandy Hook fueron vistos aproximadamente 550 millones de veces en sus cuentas de redes sociales y las de Infowars entre 2012 y 2018. Dijeron que eso se tradujo en 550 millones de violaciones de la ley de comercio desleal. Ley de Prácticas.

“Si cada una de las 550 millones de infracciones se evaluara en el máximo legal de $5,000, la sanción civil total sería de $2,750,000,000,000 ($2,75 billones)”, escribieron sus abogados.

También dijeron que los daños punitivos por violaciones de la ley de prácticas comerciales desleales suelen ser varias veces más que los daños compensatorios.

Jones ha dicho en su programa Infowars que no importa cuán grandes sean las indemnizaciones por daños, porque no tiene $ 2 millones a su nombre y no podría pagar los montos totales.

Eso contradijo el testimonio en un juicio similar en Texas en agosto, cuando un jurado ordenó a Jones que pagara casi 50 millones de dólares a los padres de uno de los niños asesinados en el tiroteo de Sandy Hook debido a sus mentiras sobre la masacre.

Un economista forense testificó que Jones y Free Speech Systems, la empresa matriz de Infowars, tienen un patrimonio neto combinado de hasta 270 millones de dólares, lo que Jones cuestiona. Free Speech Systems solicitó la protección por bancarrota en medio del juicio en Texas, mientras que un tercer juicio sobre la conspiración engañosa está planeado para fines de año.

Jones ha prometido apelar todos los veredictos en su contra relacionados con Sandy Hook.