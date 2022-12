Captan en video pelea masiva en escuela secundaria; hay tres menores detenidos

Tres estudiantes fueron arrestados en Alexandria, Virginia tras una pelea masiva el lunes en un plantel, y Telemundo 44 ha conseguido un video de los hechos que padres temen señalan a un peligro inminente para sus hijos.

La pelea se desató en el campus Minnie Howard en Alexandria City High School, de acuerdo con el portavoz de la policía de Alexandria, por una razón desconocida.

Tres menores fueron acusados de obstrucción a la justicia. Ningún estudiante fue llevado al hospital.

Telemundo 44 obtuvo un video de un estudiante de la escuela secundaria que afirma haber presenciado y grabado la pelea, y su madre le dio permiso a nuestra estación para compartir el video con los televidentes. Las grabaciones compartidas con Telemundo 44 parecen haber sido editadas.

Las imágenes demuestran un campo de batalla: mientras algunos estudiantes golpean a otros, en algunos casos indefensos en el piso, una gran mayoría graba los hechos con sus teléfonos celulares.

PADRES REACCIONAN A LA PELEA

“Claro que nos preocupa porque aquí vienen nuestros hijos a estudiar y la inseguridad que hay en estas escuelas. Tiene que haber más seguridad”, comentó una madre, Helmira García. “Tienen que haber policías, sino que quitaron los policías. Imagínese cuánto, cuánto, cuánto pelean en estas escuelas. Nos preocupa la inseguridad”.

Debido al incidente, patrullas de la policía están a las afueras del campus y del edificio principal.

“Tuvimos presencia adicional en las escuelas solo para asegurarnos de que todos se sientan seguros, que sepan que estamos presentes, que estamos tratando de trabajar para crear un ambiente seguro”, dijo Marcel Bassett, portavoz del Departamento de la Policía de Alexandria.

Otra madre que prefirió no dar su nombre, relató que tiene miedo porque su hijo presenció la pelea.

“Pues sí claro que da miedo. No le digo que yo no lo quería enviar el otro día porque me da temor”, afirmó.

Pero los incidentes no solo suceden al interior de la escuela. Un padre de familia comenzó a recoger a su hijo porque estaba siendo víctima de acoso escolar.

“En el autobús me lo trataron mal a mi hijo. Le tiraron agua y le arruinaron el teléfono, y esta gente no hace nada. Vieron las cámaras de seguridad y resulta que al día siguiente que lo mandé, lo mismo. Taparon las cámaras los muchachos”, dijo Ulises Martínez.

En un comunicado enviado a los padres de familia, el rector de la escuela dijo que las escuelas de Alexandria se comprometen a mantener un ambiente seguro y que tomarán acciones inmediatas para que así sea.