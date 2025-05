Video muestra a caimán disfrutando un mango en Florida. ¿Es normal?

MIAMI, Florida - Un caimán americano fue captado en cámara devorando una fruta caída en Weston, pero ¿significa esto que ni siquiera el reptil nativo más grande de Florida es inmune al atractivo de la temporada de mangos?

Eric Vilaire, espectador de NBC6, envió el video del caimán (presumiblemente) disfrutando de su mango cerca de los Everglades durante el fin de semana de Memorial Day.

En la grabación, el animal se acerca a la orilla cubierta de hierba, abre su enorme mandíbula y se inclina hacia la derecha para atrapar la fruta, la cual luego lanza alrededor de su boca mientras retrocede hacia el agua.

El animal, tímido ante la cámara, se deshace rápidamente del mango, aparentemente saboreándolo antes de cerrar la boca y escabullirse hacia el lago.

Nuestros presentadores bromearon con que este espécimen podría ser vegetariano, pero la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) dice que es poco probable.

"Los caimanes son animales oportunistas", afirma la FWC en su sitio web. Su dieta incluye presas abundantes y de fácil acceso. Los caimanes jóvenes se alimentan principalmente de insectos, anfibios, peces pequeños y otros invertebrados. Los caimanes adultos se alimentan de peces ásperos, serpientes, tortugas, pequeños mamíferos y aves.

Entonces, si los mangos no suelen estar en el menú de este carnívoro, ¿cómo explicamos el video?

¿Comen fruta los caimanes?

El director de comunicaciones del Zoológico de Miami, Ron Magill, cree que este es un caso clásico de confusión de identidad.

"El caimán reaccionaba a una señal visual que interpretó como un animal pequeño (tortuga, zarigüeya, pato, etc.) que estaba muerto o simplemente inconsciente, y luego lo agarró y se lo tragó", escribió Magill en un correo electrónico.

Estos animales suelen basarse en el tamaño, el movimiento y el tacto para determinar qué es alimento y qué no.

La fruta, aunque estaba quieta, "podría haberse confundido fácilmente con un animal pequeño y fácil de tragar. Luego, la sensación del mango en la boca del caimán al morderlo podría haberle hecho sentir que era un cuerpo con carne, y luego se lo tragó", escribió Magill.

Los caimanes también son carroñeros y se alimentan de animales muertos en el agua y en la orilla.

Magill también tiene otra teoría, más preocupante: que alguien pudo haber estado "alimentando a ese caimán en esa zona, y ahora responde a cualquier cosa que encuentre allí".

En resumen, no, este ejemplar no es vegetariano y no debería ser tratado como tal por curiosos.

Porque, si bien la dieta de un caimán debería estar compuesta de carne, Magill afirma que la realidad es que estos animales no son tan selectivos.

"Hemos encontrado todo tipo de objetos en los estómagos de caimanes, desde teléfonos móviles hasta botellas de agua", dijo, "así que no se sorprendan de lo que un caimán puede tragar".