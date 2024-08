Uso indebido de fentanilo durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento graves

ESTADOS UNIDOS - El número de bebés que nacen con defectos congénitos graves que afectan su crecimiento y desarrollo está aumentando, ya que los investigadores ahora tienen pruebas sólidas de que el fentanilo ilícito está causando los problemas.

Los hospitales han identificado al menos 30 recién nacidos con lo que se ha identificado como “síndrome de fentanilo fetal”, según supo NBC News. Los bebés nacieron de madres que dijeron que habían consumido drogas ilegales, particularmente fentanilo, durante el embarazo.

“He identificado a 20 pacientes”, dijo el Dr. Miguel Del Campo, genetista médico del Rady Children's Hospital en San Diego que se especializa en niños expuestos a drogas y alcohol en el útero. "Me temo que esto no es raro y temo que los niños no sean reconocidos".

El síndrome fue identificado por primera vez en 10 bebés el otoño pasado por genetistas de Nemours Children's Health en Wilmington, Delaware. Los bebés tenían defectos físicos congénitos específicos: paladar hendido, cabezas inusualmente pequeñas, párpados caídos, dedos palmeados y articulaciones que no estaban completamente desarrolladas. Algunos tuvieron problemas para alimentarse.

La investigación publicada sobre los bebés llamó la atención de Del Campo. Anteriormente había diagnosticado síndrome de alcoholismo fetal a algunos niños con anomalías similares, a pesar de que sus madres negaban haber bebido durante el embarazo.

"Después de leer el artículo y pensar en las cosas", dijo, "he reconocido el potencial de exposición al fentanilo".

La Dra. Karen Gripp, genetista de Nemours, y su equipo fueron los primeros en identificar a los 10 bebés con síndrome de fentanilo fetal el otoño pasado. "Ésta es otra gran pieza del rompecabezas" que explica los defectos, afirmó.

Los defectos de nacimiento de los bebés se parecen mucho a una rara condición genética llamada Smith-Lemli-Opitz. Es una afección que afecta la forma en que los fetos producen colesterol, que es fundamental para que el cerebro se desarrolle adecuadamente. Pero ninguno de los bebés tenía Smith-Lemli-Optiz.

El uso de drogas informado por las madres fue una fuerte pista sobre la causa de los defectos, pero no hubo evidencia científica de que el fentanilo detuviera la producción de colesterol en los fetos en desarrollo.

Cuando Gripp y un equipo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Nebraska expusieron células humanas y de ratón al fentanilo, descubrieron que el fármaco alteraba directamente su capacidad para producir colesterol.

"Esto no es algo que la gente supiera antes: que el fentanilo interfiere de manera tan significativa con el metabolismo del colesterol", dijo Gripp. "Esto es muy importante porque el colesterol debe sintetizarse a medida que se desarrolla el embrión".

Su artículo que explica la conexión se publicó en Molecular Psychiatry en junio.

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?

El uso ilícito de fentanilo durante el embarazo es un factor de riesgo conocido de parto prematuro y muerte fetal. Los bebés que nacen después de una exposición significativa al fentanilo en el útero pueden tener convulsiones, vómitos, diarrea, irritabilidad, fatiga y problemas para alimentarse.

Pero a pesar de un aumento en el uso indebido de fentanilo, incluso durante el embarazo, no hay indicios de un aumento simultáneo en los defectos de nacimiento. Y la mayoría de los bebés expuestos al fentanilo en el útero no nacen con los defectos característicos del síndrome de fentanilo fetal.

La nueva investigación ayuda a explicar eso.

Si bien dos copias del gen que causa Smith-Lemli-Optiz dan como resultado el síndrome, las células con solo una copia de ese gen tenían más probabilidades de verse afectadas por la exposición al fentanilo.

Es decir, una sola copia del gen puede hacer que algunos bebés sean más vulnerables.

"No todo el mundo es igualmente susceptible", dijo en un comunicado de prensa en el que anunciaba los resultados el Dr. Karoly Mirnics, uno de los autores del estudio y director del Instituto Munroe-Meyer del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. “Los efectos potencialmente adversos de cualquier medicamento o compuesto químico pueden depender de los genes, el estilo de vida y los factores ambientales. Un medicamento podría no causarme problemas y podría ser catastrófico para usted”.

Gripp espera que el número de casos documentados de fentanilo fetal aumente con la concienciación y la investigación continua.

"El grupo está creciendo", dijo. "Anticipamos que habrá muchos más pacientes".

Del Campo, también profesor asociado de la Universidad de California en San Diego, dijo que es fundamental diagnosticar apropiadamente a los bebés con síndrome de fentanilo fetal para que los médicos puedan seguirlos a largo plazo.

“Necesitamos saber cómo les va a estos niños. Tengo unos hijos de 2 años que son muy preocupantes”, dijo. "Simplemente no están creciendo ni desarrollándose".