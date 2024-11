Trump planea acompañar a Musk al lanzamiento de la nave Starship de SpaceX

El presidente electo Donald Trump planea asistir el martes al lanzamiento de la nave Starship de SpaceX, la compañía del magnate Elon Musk, quien formará parte de su Gobierno y quien se ha convertido en una figura inseparable del político republicano.

Según medios estadounidenses como el The New York Times o Politico, Trump planea acompañar al lanzamiento que se producirá este martes en Texas, aunque no hay confirmación oficial por parte del expresidente (2017-2021).

El cohete, el más grande construido hasta la fecha, despegará a las 4:00 p.m. ET, desde Starbase, la base de la firma de Musk, ubicada cerca de la localidad de Boca Chica, muy próxima a la frontera con México.

Será la sexta prueba que realiza el aparato, y según la compañía de Musk, tiene como objetivo "ampliar las capacidades de la nave y los propulsores, y acercarse a la reutilización de todo el sistema en línea".

El Starship quiere convertirse en el primer servicio privado que llegue a la Luna y Marte y establezca presencias permanentes y colonias en esos planetas, una visión repetida y considerada viable por el magnate.

El también dueño de Tesla se ha convertido en una figura inseparable de Trump. Lo fue durante la campaña a la presidencia, convirtiéndose en uno de sus principales donantes, y también tras su victoria en las elecciones del pasado 5 de noviembre frente a la demócrata Kamala Harris.

Especialmente desde que se supo que en la próxima Administración del presidente electo estará al frente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés).

De lograr las certificaciones de la NASA, Starship formará parte de la misión Artemis III, la primera en más de medio siglo que devolverá una tripulación a la superficie lunar y que está prevista para 2026.