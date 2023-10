Toys R Us planea regresar con 24 tiendas físicas por “aire, tierra y mar”

La empresa matriz de Toys R Us, WHP Global, anunció planes para abrir hasta 24 nuevas tiendas en Estados Unidos a partir del próximo año.

La compañía de juguetes abrió anteriormente una tienda destacada en el centro comercial American Dream en Nueva Jersey en 2021, lo que marca su regreso a los centros comerciales.

Toys R Us abrirá tiendas en el aeropuerto y en los cruceros, y la primera tienda abrirá a tiempo para esta temporada navideña dentro del Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth.

Toys R Us planea expandir su presencia física con hasta 24 nuevas tiendas insignia y un lanzamiento separado en aeropuertos y cruceros a partir de esta temporada navideña.

La empresa matriz del minorista de juguetes, WHP Global, anunció el viernes lo que llamó la expansión "Aire, Tierra y Mar". Toys R Us tiene como objetivo comenzar a abrir hasta dos docenas de tiendas insignia el próximo año en asociación con Go! Grupo minorista. La compañía planea implementar ubicaciones en "ciudades principales" que complementen su presencia minorista actual, dijo WHP.

La primera tienda del aeropuerto abrirá sus puertas en noviembre, a tiempo para la temporada navideña, en la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth, el segundo aeropuerto más transitado del mundo.

"La marca Toys R Us está creciendo rápidamente y nuestra expansión en el aire, la tierra y el mar es un testimonio de la fortaleza de la marca", dijo Yehuda Shmidman, presidente y director ejecutivo de WHP, en un comunicado.

El plan de expansión continúa con un lento resurgimiento de la alguna vez omnipresente marca.

Toys R Us se declaró en quiebra en 2017, aunque no pudo salir de ella por sí solo, lo que la llevó a la liquidación. En enero de ese año, la compañía operaba 1,691 tiendas y concedía licencias para 257 tiendas en 38 países, según un documento presentado ante la SEC. WHP adquirió una participación mayoritaria en la empresa matriz de Toys R Us, Tru Kids, en 2021. La compañía planeaba abrir más tiendas Toys R Us en todo el país, después de que las únicas dos ubicaciones restantes de la marca en EEUU cerraran a principios de 2021.

En ese momento, Shmidman dijo que esperaba abrir una combinación de tiendas emblemáticas, temporales y de aeropuerto a medida que el país emergiera hacia un panorama minorista post-Covid. En el verano de 2021, WHP anunció el lanzamiento de más de 400 nuevas tiendas Toys R Us en ubicaciones de Macy's en todo el país.

En una declaración del viernes, Shmidman dijo que la compañía ha aumentado la presencia global de Toys R Us en más de un 50% desde la adquisición, con más de 1,400 tiendas y sitios de comercio electrónico en 31 países.

Una de esas tiendas es su actual tienda insignia de dos niveles en el megacentro comercial American Dream en Nueva Jersey. La ubicación de 20,000 pies cuadrados incluye experiencias para niños como un tobogán de dos pisos, una cafetería y una heladería.

WHP dijo a CNBC que las nuevas tiendas insignia seguirán el modelo de la ubicación del Sueño Americano con experiencias de compra "inmersivas". Pero la tienda de Nueva Jersey probablemente seguirá siendo la ubicación más grande.

La expansión también traerá tiendas a aeropuertos y líneas de cruceros mientras la compañía busca mantenerse al día con el aumento del comercio minorista de viajes. La primera tienda de su tipo en el aeropuerto de Dallas, en asociación con Duty Free Americas, permitirá a los clientes comprar sus juguetes y productos regionales favoritos antes de subirse a un vuelo, y la compañía también planea ofrecer una gama de juguetes y productos con temas de cruceros para esa industria.

La marca Toys R Us genera más de 2,000 millones de dólares en ventas minoristas globales anualmente, dijo WHP.