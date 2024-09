California: se necesitaron 50,000 galones de agua para apagar un Tesla Semi en llamas, según agencia

WASHINGTON - Bomberos de California tuvieron que rociar con unos 50,000 galones de agua una batería en llamas en un camión eléctrico Tesla para extinguir el fuego tras un choque, informó el jueves la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

Además de la enorme cantidad de agua, los bomberos utilizaron una aeronave para arrojar retardante de fuego en el "área inmediata" del Tesla Semi como medida de precaución, indicó la agencia en un informe preliminar.

Los bomberos dijeron anteriormente que la batería alcanzó temperaturas de 1,000 grados Fahrenheit mientras estaba en llamas.

La NTSB envió investigadores al accidente del 19 de agosto en la Interestatal 80 cerca de Emigrant Gap, a unas 70 millas al noreste de Sacramento. La agencia dijo que investigaría los riesgos de incendio que plantea la gran batería de iones de litio del camión.

La agencia también descubrió que el camión no estaba operando con uno de los sistemas de conducción parcialmente automatizados de Tesla en el momento del accidente, según el informe. Los sistemas no estaban operativos y "no se podían activar", según la agencia.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:13 a.m., cuando un empleado de Tesla conducía el camión con remolque desde Livermore, California, hasta una instalación de la empresa en Sparks, Nevada. El semirremolque se salió de la carretera mientras tomaba una curva a la derecha y chocó contra un árbol, según el informe. Bajó por una pendiente y se detuvo contra varios árboles. El conductor no resultó herido.

Después del choque, la batería de iones de litio del camión se incendió. Los bomberos utilizaron agua para apagar las llamas y mantener las baterías frías. La autopista estuvo cerrada durante aproximadamente 15 horas mientras los bomberos se aseguraban de que las baterías estuvieran lo suficientemente frías para recuperar el camión.

Las autoridades llevaron el camión a una instalación al aire libre y lo monitorearon durante 24 horas. La batería no volvió a encenderse.

La NTSB indicó que todos los aspectos del accidente están bajo investigación mientras se determina la causa. La agencia informó que tiene la intención de emitir recomendaciones de seguridad para evitar incidentes similares.

El jueves se dejó un mensaje solicitando comentarios a Tesla, que tiene su sede en Austin, Texas.

Después de una investigación que finalizó en 2021, la NTSB determinó que los incendios de baterías de vehículos eléctricos de alto voltaje representan riesgos para los socorristas y que las pautas de los fabricantes sobre cómo abordarlos eran inadecuadas.

La agencia, que no tiene poderes de ejecución y solo puede hacer recomendaciones, pidió a los fabricantes que escribieran guías de respuesta específicas para cada vehículo para combatir incendios en baterías y limitar el descontrol térmico químico y el reencendido. Las pautas también deberían incluir información sobre cómo almacenar de forma segura los vehículos con baterías de iones de litio dañadas, dijo la agencia.

Tesla comenzó a entregar los camiones eléctricos en diciembre de 2022, más de tres años después de que el director ejecutivo Elon Musk dijera que su compañía comenzaría a fabricarlos. Musk ha dicho que el Tesla Semi tiene una autonomía por carga de 500 millas cuando remolca una carga de 82,000 libras.