Sin calificaciones ni asistencia obligatoria: lanzan programa piloto de títulos universitarios

SAN DIEGO - Se avecina una revolución en algunos colegios comunitarios de California: no más calificaciones, no más fechas límite y no más asistencia obligatoria.

En este nuevo modelo educativo que se está poniendo a prueba en ocho campus de todo el estado, incluido Southwestern College en Chula Vista, lo único que se evaluará a los estudiantes es su competencia.

"La educación basada en competencias permite a los estudiantes completar los programas en su propio tiempo", dijo Randy Beach, presidente del comité de currículo de la facultad.

El programa, que se lanzó en 2021, proporciona a cada plantel participante hasta $500,000 en el transcurso de cuatro años para diseñar su propio programa de grado asociado.

En Southwestern College, están haciendo una carrera en Tecnología Automotriz.

"Realmente estamos diseñando algo que está más destinado a personas que no tienen tiempo para sentarse en un aula pero que están dispuestas a dedicar tiempo a trabajar en línea, módulos de educación a distancia", explicó Beach. "Que estén dispuestos a hacer eso y luego venir de vez en cuando para demostrar lo que pueden hacer", agregó.

Actualmente, un estudiante debe tomar 14 clases semestrales para ese mismo título, lo que suma al menos dos años de escuela. A través de este nuevo programa, los estudiantes que aprendan el material podrán realizar pruebas fuera de clases.

"Es algo así como Netflix", indicó Brian Palmiter, coordinador de programas del Departamento Automotriz de Southwestern College. "Pagas una tarifa y si quieres ver todo de una vez los fines de semana, si quieres aprender todo de una vez, puedes hacerlo", contó.

El objetivo es lanzar el programa el próximo otoño, pero todavía queda mucho trabajo para que el nuevo sistema funcione.

"Las necesidades de personal, tanto en términos de apoyo a los profesores como a los estudiantes, son grandes", dijo Beach.

La universidad también está trabajando para encontrar una manera de adaptar los requisitos de educación general al programa y diseñar un plan de ayuda financiera para los estudiantes.

"Definitivamente ha sido un proyecto grande", afirmó Palmiter.

Pero al menos por ahora, confían en que lo lograrán, esperando innovar el modelo educativo para futuros programas y generaciones.

"(Estamos) muy emocionados de ver cómo irá esto", dijo Palmiter.