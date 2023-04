Sospechoso de filtrar documentos clasificados de EEUU es miembro de la Guardia Nacional Aérea y tiene 21 años

La persona de quien los investigadores federales sospechan que filtró documentos clasificados sobre el esfuerzo de guerra de Ucrania y otra información confidencial es miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, según le dijeron las fuentes a NBC News.

Jack Teixeira, de 21 años, fue arrestado en la investigación de la filtración del Pentágono, confirmó un oficial de la ley a WNBC y NBC News. Se vio a una persona siendo detenida en una casa conectada a Teixeira el martes por la tarde.

The New York Times informó por primera vez que Teixeira estaba siendo investigado como el presunto filtrador. Los investigadores creen que el guardia, que se especializa en inteligencia, dirigió el grupo de chat donde se publicaron los documentos, dijeron a The Associated Press dos personas que no estaban autorizadas a discutir públicamente una investigación en curso y hablaron bajo condición de anonimato.

No quedó claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre, y un mensaje telefónico dejado en un número que se cree que pertenece a su madre no fue respondido de inmediato. Agentes del orden público acordonaron la calle cerca de la casa en Dighton.

La Guardia Nacional Aérea de Massachusetts remitió las preguntas al Departamento de Justicia y al FBI. El FBI se negó a hacer un comentario; El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, quien dirige el Departamento de Justicia, habló el jueves por la tarde.

Cuando se le pidió que confirmara que los investigadores habían identificado a Teixeira como el presunto filtrador y se estaban acercando a él, un portavoz del Pentágono remitió las preguntas el jueves por la tarde al Departamento de Justicia y al FBI, pero señaló que la agencia estaba revisando cómo salvaguarda los secretos estadounidenses.

"Es importante comprender que contamos con pautas estrictas para salvaguardar la información confidencial y clasificada", Brig. dijo el general Pat Ryder. "Este fue un acto criminal deliberado, una violación de esas pautas".

El jueves temprano, cuando se le pidió al presidente Joe Biden una actualización sobre la investigación, dijo que la comunidad de inteligencia y el Departamento de Justicia se estaban "acercando" en su "investigación en toda regla".

La administración de Biden se ha esforzado durante días para contener las consecuencias de la información filtrada, que ha hecho públicas las posibles vulnerabilidades en las capacidades de defensa aérea de Ucrania y ha expuesto las evaluaciones privadas de los aliados sobre una variedad de asuntos de inteligencia.

La Guardia Nacional no confirmó su identidad, pero dijo en un comunicado que "estamos al tanto de la investigación sobre el presunto papel que un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts pudo haber jugado en la reciente filtración de documentos altamente clasificados".

Las docenas de documentos ofrecen información sobre el espionaje de EE. UU. sobre los esfuerzos de guerra de Rusia y Ucrania en su guerra en curso, así como la recopilación de inteligencia sobre los aliados estadounidenses de Corea del Sur e Israel, informó NBC News, después de obtener más de 50 de ellos.

Los documentos aparecieron en línea por primera vez en marzo, y un alto funcionario estadounidense dijo el sábado que la "teoría de trabajo" del gobierno es que son reales, aunque algunos de ellos podrían haber sido alterados.

Associated Press contribuyó a este artículo.