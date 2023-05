Policía: acusado de ataque a batazos a equipo de congresista sufre trastorno mental

WASHINGTON DC - Un hombre con una enfermedad mental persiguió y amenazó a una mujer con un bate de béisbol de metal en un vecindario del norte de Virginia antes de atacar la oficina del congresista federal Gerry Connolly, rompiendo ventanas y golpeando a dos mujeres, incluida una pasante en su primer día de trabajo, informaron las autoridades.

Luego, el personal logró refugiarse en una oficina interior hasta que llegaron las autoridades, en cinco minutos. Connolly dijo que usaron una pistola paralizante para someter al hombre, identificado como Xuan-Kha Tran Pham, de 49 años, de Fairfax.

Estuvo detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención de Adultos del Condado Fairfax por cargos de lesiones maliciosas y lesiones maliciosas agravadas.

Pham ha sido violento antes, atacando a policías en 2022. Su padre, Hy Pham, le dijo a The Washington Post que su hijo es esquizofrénico y había lidiado con una enfermedad mental desde su adolescencia. El hombre también indicó que había estado tratando, sin éxito, de organizar la atención de salud mental para su hijo. The Associated Press no pudo contactar al padre de inmediato.

Ninguna de las lesiones que Pham infligió puso en peligro su vida, pero Connolly dijo que muestra cuán vulnerables son los servidores públicos en una era en la que la retórica política se ha vuelto más belicosa.

“No tengo ninguna razón para creer que su motivación fue política, pero es posible que el tipo de entorno político tóxico en el que todos vivimos, ya sabes, lo detonó, y solo espero que todos tomemos un poco más. Es hora de tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos”, expresó en una entrevista el veterano congresista demócrata, que no estaba en la oficina en ese momento.

Connolly dijo que su personal, un interno recibió un golpe en el costado y un director de extensión recibió un golpe en la cabeza, fueron dados de alta después del tratamiento en el hospital. Un oficial de policía de Fairfax involucrado en la detención de Pham también recibió tratamiento por una lesión menor, según la sargento portavoz de la policía, Lisa Gardner.

“En este momento, no está claro cuál pudo haber sido la motivación del sospechoso”, anticipó la policía del Capitolio en un comunicado. También anunciaron que la investigación se lleva a cabo con la policía de Fairfax.

La policía dijo que se sospecha que el hombre participó en un ataque separado poco tiempo antes el lunes.

DRAMÁTICOS DETALLES DEL ATAQUE A BATAZOS

La policía del condado Fairfax anunció que un hombre identificado más tarde como Pham se acercó a una mujer estacionada en su automóvil a unas cinco millas de la oficina de Connolly a las 10:37 a. m. El hombre le preguntó a la mujer si era blanca, luego golpeó el parabrisas con un bate y salió corriendo, según la policía.

Un video grabado en el sistema de cámara de la casa de un vecino en el mismo sitio muestra a un hombre con un bate persiguiendo a una mujer a la que se puede escuchar gritar. Dan Ashley, el propietario de la casa, señaló que era "preocupante ver que este tipo de cosas sucedieran en el vecindario".

En mayo de 2022, una persona cuyo nombre y comunidad de residencia coincide con la de Xuan-Kha Pham demandó a la Agencia Central de Inteligencia en un tribunal federal.

En una denuncia escrita a mano, el demandante alegó que la CIA había estado “encarcelándome injustamente en una perspectiva más baja” y “torturándome brutalmente con una discapacidad degenerativa constantemente desde 1988 hasta el presente desde la cuarta dimensión”.

El año pasado, los oficiales respondieron a una casa de Fairfax después de que un hombre llamara al despacho diciendo que deseaba dañar a otros, anunció la policía del condado Fairfax en un comunicado. Pham agredió a los oficiales que respondieron e intentó tomar un arma de fuego, según el comunicado. Dijo que los oficiales sufrieron heridas leves.

Pham fue acusado de agredir a un oficial de la ley, resistirse al arresto e intentar desarmar a un oficial de la ley, pero los cargos finalmente se retiraron cuando firmó un acuerdo diseñado para garantizar que recibiera tratamiento de salud mental, según una persona de la Oficina del Fiscal que habló bajo anonimato porque Pham ahora tiene un caso penal en curso.

Pham cumplió con las condiciones que le obligaban a buscar tratamiento desde su arresto en enero hasta un período de nueve meses cuando se retiraron los cargos en septiembre, precisó la fuente.

Connolly, que actualmente cumple su octavo mandato en representación del Distrito 11 con sede en el condado Fairfax de Virginia en los suburbios de Washington, dijo que los oficiales tuvieron que someter al hombre con una pistola paralizante.

“Era muy violento y agitado. Obviamente es alguien que sufre una enfermedad mental grave, pero subraya para todos nosotros la vulnerabilidad potencial de nuestras oficinas de distrito porque no tenemos el nivel de seguridad que tenemos aquí en Capitol Hill”, agregó Connolly.

Otros funcionarios electos de Virginia condenaron la violencia, entre ellos el senador estadounidense Mark Warner. Retuiteó la declaración de Connolly y calificó el ataque como un “desarrollo extraordinariamente perturbador”.

“La intimidación y la violencia, especialmente contra los servidores públicos, no tienen cabida en nuestra sociedad”, dijo Warner.

Desde el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, las amenazas a los legisladores y sus familias han aumentado considerablemente. La Policía del Capitolio de EEUU investigó alrededor de 7,500 casos de posibles amenazas contra miembros del Congreso en 2022. El año anterior, investigaron cerca de 10,000 amenazas a miembros, más del doble que cuatro años antes.

En octubre, un hombre irrumpió en la casa de San Francisco de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, exigiendo hablar con ella, antes de golpear a su esposo, Paul, en la cabeza con un martillo.