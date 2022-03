Voto de senadora republicana podría asegurar el lugar de Jackson en la Corte Suprema

BOSTON, Massachusetts - La senadora de Maine Susan Collins dijo este miércoles que votará para confirmar a la jueza Ketanji Brown Jackson, lo que le otorga a los demócratas un voto republicano crucial que podría asegurar el lugar de la jueza en la Corte Suprema.

En un comunicado emitido este miércoles, Collins dijo que se reunió con Jackson por segunda vez después de las audiencias del comité judicial del Senado y decidió que la magistrada “posee la experiencia, las calificaciones y la integridad para ser jueza de la Corte Suprema”.

“De esta manera, votaré para confirmarla al puesto”, dijo Collins.

Su apoyo le da a los demócratas en el Senado una ventaja mínima, ya que están divididos 50 a 50 con los republicanos en la Cámara Alta; también le quita presión a la vicepresidenta Kamala Harris, quien sino tendría que emitir el voto de desempate.

Se espera que todos los demócratas voten a favor de la confirmación de Jackson, aunque la senadora demócrata de Arizona Kyrsten Sinema aún no ha dicho si votará de la misma forma que el resto de su partido.

De ser confirmada, Jackson se convirtiría en la tercera persona de la comunidad negra en llegar a la Corte Suprema, y la sexta mujer en ocupar un asiento en el máximo tribunal de Estados Unidos.

"Eres una persona que es mucho más que tu raza y género. Eres cristiana, eres mamá, eres intelectual, amas los libros, pero a mí, lo siento, me cuesta no mirarte y no ver a mi mamá", dijo el senador demócrata.