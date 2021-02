Histórico: inicia el segundo juicio político contra Donald Trump en el Senado

WASHINGTON - Este martes inicia el histórico segundo juicio político contra Donald Trump, a quien se lo acusa de ‘’incitación a la insurrección’’ por los violentos hechos en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero que dejaron al menos cinco muertos y decenas de arrestos.

El proceso contra Trump está pautado a comenzar este martes a la 1 p.m. ET en el Senado federal.

Aquel día, el entonces mandatario pronunció un discurso incitando a sus partidarios a que marcharan hacia la sede del Congreso, ante sus denuncias infundadas de que hubo un fraude en las elecciones presidenciales de noviembre, que ganó Joe Biden.

Ambas cámaras del poder legislativo estaban reunidas para refrendar la victoria de Biden, que se vieron obligadas a suspender la sesión por varias horas, hasta que los partidarios de Trump fueron desalojados por las fuerzas de seguridad, y los legisladores pudieron ratificar el triunfo del demócrata en los comicios.

Los senadores debatirán este martes un tema relacionado a la constitucionalidad del juicio político contra el ahora expresidente, y el miércoles iniciarán el esperado debate que se puede extender por varios días. Trump ha dicho que no hará acto de presencia, en respuesta a un pedido de los demócratas.

Tal como se ha informado, los demócratas, quienes impulsaron el juicio político, necesitarán del voto de al menos 17 de sus colegas republicanos en el Senado para condenar al expresidente.

En enero pasado, 45 de los 50 senadores republicanos respaldaron una propuesta para desestimar el juicio, esencialmente un vistazo a cómo se desarrollará la votación final.

Casi dos tercios de los estadounidenses creen que Trump es responsable en parte de los disturbios, según una encuesta publicada el 5 de febrero por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. La mitad dijo que Trump tiene una gran o bastante responsabilidad.

La mayoría de los republicanos lo absuelven, pero tres de cada 10 creen que tiene al menos una parte de culpa por los hechos.

Senadores de ambos partidos todavía están negociando los detalles del procedimiento, como por ejemplo la duración de los argumentos iniciales, la etapa de preguntas y las subsiguientes deliberaciones, según AP.

Por ahora parece que habrá muy pocos testigos y que los fiscales y los abogados de la defensa hablarán directamente a los senadores, quienes han jurado impartir “justicia imparcial”, de acuerdo a un reporte de AP.

En este caso, sin embargo, la mayoría de ellos fueron testigos del asalto, pues estaban en el recinto cuando la turba irrumpió y logró interrumpir temporalmente el conteo de votos para ratificar la victoria electoral del ahora presidente Joe Biden.

Esta es la primera vez que la jefa interina de la policía del Capitolio habla públicamente sobre los violentos disturbios del 6 de enero.

Pero el juicio que comenzará este martes es en última instancia una prueba de si un presidente, que ocupa un cargo que muchos de los fundadores de la nación temían que pudiera volverse demasiado poderoso en las manos equivocadas, está por encima de la ley, según elabora AP.

El veredicto y el proceso en sí serán analizados durante generaciones.

“Para los historiadores, lo que hace ese juicio es proporcionar evidencia y documentación adicional bajo juramento”, dijo Carol Anderson, profesora de estudios afroestadounidenses en la Universidad de Emory.

“También nos da una idea de la fuerza o la debilidad de la democracia estadounidense a medida que los senadores son confrontados con esta evidencia”.

Será un recordatorio a nivel humano del horror vivido en el Capitolio el 6 de enero.

Los senadores revisarán el llamado de Trump esa mañana a “luchar como en la guerra” antes de que una multitud de sus seguidores se presentara en la sede del Congreso para hacer precisamente eso.

A los senadores se les recordará los llamados de los alborotadores pidiendo ahorcar al entonces vicepresidente Mike Pence.

Los fiscales de la Cámara de Representantes rememorarán la imagen de un policía aplastado entre puertas, con sangre saliendo de su boca, mientras entraba la multitud violenta. Podría haber evidencia adicional de cómo otro oficial, Brian Sicknick, murió defendiendo el edificio.

Si eso no es suficiente, a los senadores se les recordará su propia vulnerabilidad cuando huyeron del asalto.

Y luego tendrán que decidir si debería haber consecuencias. Pero el potencial de una absolución no significa que el juicio deba abandonarse antes de que comience, dijo el congresista Val Demings.

Esta será la segunda vez que Trump enfrente un juicio político. El primero fue en el 2019 cuando la Cámara de Representantes le impuso dos cargos: abuso de poder y obstrucción al Congreso, ambos en relación a la investigación por la trama rusa.

El Senado lo absolvió de los cargos el 5 de febrero del 2020.