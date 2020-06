Incendio forestal más devastador de California: compañía se declara culpable de 84 muertes

La compañía de servicios más grande del país, Pacific Gas & Electric (PGE, por sus siglas en inglés), admitió culpabilidad este martes en la muerte de 84 personas durante el incendio forestal Camp, uno de los incendios forestales más devastadores en la historia de EEUU, la mayoría de las víctimas en Paradise, una ciudad del norte de California. Durante la dramática audiencia el director ejecutivo saliente prometió que la empresa jamas pondría las ganancias por encima de la seguridad.

El presidente ejecutivo de PG&E, Bill Johnson, se declaró culpable en nombre de la compañía por los 84 cargos de homicidio involuntario derivados del incendio, que se atribuyó a la red eléctrica en ruinas de la compañía.

"Nuestro equipo comenzó ese incendio", dijo Johnson, quien se disculpó directamente con las familias de las víctimas. "PG&E nunca olvidará el (incendio) Camp Fire y todo lo que se llevó de la región".

Camp se considera el incendio forestal más devastador en la historia de California y uno de los peores en la historia reciente de Estados Unidos. La mayoría de las 84 víctimas eran ancianos o discapacitados que alcanzaron medidas desesperantes intentando salvarse.

La audiencia ante el juez de la Corte Superior del condado Butte, Michael Deems, se produce casi tres meses después de que PG&E llegó a un acuerdo de culpabilidad en el incendio de noviembre de 2018 que fue encendido por su desvencijada red eléctrica que destruyó Paradise, a unas 170 millas al noreste de San Francisco. El incendio mató a 85 personas, pero los fiscales no estaban seguros de que pudieran probar que PG&E fue responsable de una de las muertes.

El proceso se desarrollará poco a poco a medida que PG&E se acerque al final de un complicado caso de bancarrota que la compañía usó para resolver acuerdos de $25.5 mil millones para pagar los daños del incendio y otros que envolvieron en llamas amplias franjas del norte de California y mataron a docenas de otros en 2017. Los acuerdos de bancarrota incluyen $13.5 mil millones destinados a víctimas de incendios forestales. Un juez federal planea aprobar o rechazar el plan de PG&E para salir de la bancarrota antes del 30 de junio.

"Queremos que esto sea impactante porque esto no puede continuar por más tiempo", dijo el fiscal de distrito del condado de Butte, Mike Ramsey, a The Associated Press. "Va a tener que haber un cambio radical en el método de operación de PG&E".

La audiencia comenzó con una recitación de cada recuento de los delitos graves, mientras que las imágenes de todas las personas que murieron en el incendio de 2018 se mostraron en una pantalla grande, según Ramsey.

Los procedimientos continuarán el miércoles cuando los familiares sobrevivientes de quienes murieron en el incendio Camp podrán hacer declaraciones. Más de 20 personas planean comparecer ante el tribunal, mientras que otras han enviado declaraciones que Ramsey planea leer en voz alta. El juez sentenciará formalmente a PG&E el jueves o viernes, según Ramsey.

La audiencia judicial se transmitirá por internet.

Este viernes se cumple un año del incendio forestal más mortífero y destructivo que se ha registrado en California y que arrasó con la comunidad de Paradise y áreas aledañas en el condado Butte. En el incendio denominado “Camp Fire” 85 personas perdieron la vida y 18,804 estructuras fueron destruidas. Mira las imágenes de cómo luce la comunidad Paradise un...

Además de los asesinatos en masa, PG&E también se declarará culpable de un delito grave de causar un incendio ilegalmente.

Se espera que sentencien a PG&E este jueves o viernes, aunque nadie será encarcelado por los cargos criminales. Mientras tanto, la compañía pagará una multa máxima de $3.5 millones además de los $500,000 para cubrir los costos de la investigación criminal del condado.

El acuerdo de culpabilidad también evita que PG&E sea puesto en libertad condicional por segunda vez. La compañía está en medio de un período de prueba de cinco años bajo la supervisión del juez de distrito William Alsup por una explosión en 2010 en sus líneas de gas natural que voló un vecindario en San Bruno y mató a ocho personas. La libertad condicional dura hasta enero de 2022.

Desde que se declaró en bancarrota a principios del año pasado, PG&E dice que ha estado alterando dramáticamente una cultura corporativa que priorizó las ganancias para sus accionistas sobre la seguridad de los 16 millones de personas que confiaban en la empresa de servicios públicos.

La compañía dice que está siendo más vigilante para podar árboles alrededor de sus líneas eléctricas y reemplazar equipos obsoletos antes de que se desmorone, aunque Alsup ha regañado repetidamente a PG&E por no hacer aún más para asegurarse de que su red no cause más tragedias. Como parte de un acuerdo con los reguladores de energía de California, PG&E reemplazará a 11 de sus 14 miembros de la junta. El gerente, Bill Johnson, renunciará el 30 de junio.

A pesar de la promesa de PG&E, los críticos temen que surjan más peligros durante una próxima temporada de incendios forestales después de un invierno inusualmente seco en el norte de California.