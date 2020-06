Despiden a hombre que habría impedido la entrada de hispano a un edificio por ser “criminal”

SAN FRANCISCO - Michael Barajas se llevó la sorpresa de su vida cuando al abrir la puerta del estacionamiento del edificio donde vive, el conductor de otro vehículo que se encontraba delante de él le prohibió la entrada asegurando que estaba ingresando ilegalmente al lugar.

"Criminal, no te voy a dejar entrar", esas son las palabras que Barajas asegura fueron usadas en el momento que el sospechoso le bloqueó la entrada al edificio donde vive, según le dijo a nuestra cadena hermana NBC Bay Area.

Barajas, de 28 años, dijo que la situación siguió escalando y se volvió dramática, lo que lo llevó a comenzar a grabar. Después de explicarle que tenía un control remoto y un llavero para ingresar al garaje, Barajas dijo que el hombre en el video se puso agresivo, alegando que estaban invadiendo y lo amenazó con llamar a la policía.

"Dado el clima político actual y la certeza de que soy mexicano-estadounidense, y la retórica de que somos delincuentes", dijo Barajas. "Incluso si no se tratara de racismo, el nivel de agresión exudado por él no está bien. Hubiese sido una situación completamente diferente si me preguntara si vivo aquí".

En un momento, otro residente se involucró para tratar de explicar que Barajas era residente, pero luego la situación dio un giro y se volvió algo física.

La policía dijo que el tercer hombre fue asaltado, pero el sospechoso huyó antes de llegaran los oficiales. La persona que presuntamente fue asaltada en el video se negó a presentar cargos.

El hombre en el video ha sido identificado en las redes sociales como William Hank Beasley. Su perfil de LinkedIn dice que trabajó en Apex Systems, una empresa que ha confirmado que despidió a un empleado por un incidente y que no tolerará el comportamiento racista.

El encuentro de Barajas es el segundo incidente reciente de alto perfil captado en video en San Francisco que se cree que ocurrieron por racismo.

Lisa Alexander, la gerente de una compañía de productos de piel, se disculpó recientemente después de interrogar a un hombre que escribió Black Lives Matter afuera de su casa.

El supervisor de San Francisco, Matt Haney, quien representa al distrito donde ocurrió este último incidente, se acercó a la víctima.

"Nadie debería tener que pasar por eso donde alguien lo trata con sospecha, enojo y agresión que parecían ser discriminatorios", dijo Haney.

Beasley aún no ha contestado a la solicitud de comentarios de NBC Bay Area sobre esta historia.

El complejo de apartamentos dice que condena energéticamente lo ocurrido y está trabajando para buscar una resolución.