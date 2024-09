¿Quién es Ryan Wesley Routh? Detenido tras aparente intento de asesinato a Trump

MIAMI, Florida - El expresidente Donald Trump está a salvo después de lo que el FBI dice que "parece ser un intento de asesinato" mientras jugaba golf, dos meses después de otro intento de asesinato en su contra en un mitin en Pensilvania.

Los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos notaron la boca de un rifle semiautomático que sobresalía entre los arbustos que bordean el campo de golf donde Trump estaba jugando, aproximadamente a 400 yardas de distancia.

Un agente disparó y el pistolero dejó caer el rifle y huyó en una camioneta, dejando el arma de fuego atrás junto con dos mochilas, una mira utilizada para apuntar y una cámara GoPro, dijo el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw. El hombre fue detenido más tarde por la policía en un condado vecino.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que el hombre que apuntó con el rifle y fue detenido es Ryan Wesley Routh.

Los registros muestran que Routh, de 58 años, vivió en Carolina del Norte durante la mayor parte de su vida antes de mudarse en 2018 a Kaaawa, Hawaii, donde él y su hijo operaban una empresa de construcción de cobertizos, según una versión archivada de la página web de la empresa.

Routh publicaba con frecuencia en las redes sociales sobre la guerra en Ucrania y tenía un sitio web donde buscaba recaudar dinero y reclutar voluntarios para ir a Kiev y unirse a la lucha contra la invasión rusa.

Routh ya había dicho a otros medios de comunicación que había estado en Ucrania para ayudar en su esfuerzo bélico, según informa NBC News.

En junio de 2020, hizo una publicación en X dirigida al entonces presidente Trump para decir que ganaría la reelección si emitía una orden ejecutiva para que el Departamento de Justicia procesara la mala conducta policial. Ese año, también publicó en apoyo de la campaña presidencial demócrata de la entonces representante estadounidense Tulsi Gabbard de Hawaii, quien desde entonces abandonó el partido y apoyó a Trump.

Sin embargo, en los últimos años, sus publicaciones sugieren que se enfadó con Trump y expresó su apoyo al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris.

En julio, tras el intento de asesinato de Trump en Pensilvania, Routh instó a Biden y Harris a visitar a los heridos en el tiroteo en el hospital y a asistir al funeral de un exjefe de bomberos asesinado en la manifestación.

Los registros de votantes muestran que se registró como votante no afiliado en Carolina del Norte en 2012, y más recientemente votó en persona durante las primarias del Partido Demócrata del estado en marzo de 2024. Los registros federales de financiamiento de campañas muestran que Routh hizo 19 pequeñas donaciones políticas por un total de $140 desde 2019 usando su dirección de Hawaii a ActBlue, un comité de acción política que apoya a los candidatos demócratas.

Los registros muestran que mientras vivía en Greensboro, Carolina del Norte, Routh tuvo múltiples enfrentamientos con la policía, incluida una condena por posesión de una ametralladora en 2022. Fue condenado en 2002 por posesión de un arma de destrucción masiva, según los registros en línea del Departamento de Correcciones para Adultos de Carolina del Norte.

Los registros no brindan detalles sobre el caso.

Pero una historia de News & Record de 2002 dice que un hombre con el mismo nombre fue arrestado después de un enfrentamiento de tres horas con la policía. La historia dice que lo detuvieron durante una parada de tráfico, puso su mano en un arma y se atrincheró dentro de un negocio de techado. Él era el propietario de la empresa de techado, según los documentos de constitución del estado.

Las autoridades locales dijeron que el pistolero estaba a unos 400 o 500 metros de Trump y escondido entre los arbustos mientras el expresidente jugaba una ronda de golf en el Trump International Golf Club en West Palm Beach.

Ric Bradshaw, sheriff del condado de Palm Beach, dijo que cuando la gente se mete entre los arbustos que rodean el campo de golf, “prácticamente no se los puede ver”.

Bradshaw dijo que todo el campo de golf habría estado rodeado de agentes de la ley si Trump fuera el presidente en funciones, pero como no lo es, “la seguridad se limita a las áreas que el Servicio Secreto considera posibles”.

El equipo de protección de Trump ha sido mayor que el de algunos de sus pares debido a su alta visibilidad y su campaña para buscar la Casa Blanca nuevamente. Su seguridad fue reforzada días antes del intento de asesinato en julio en Pensilvania debido a una amenaza contra la vida de Trump por parte de Irán, dijeron funcionarios estadounidenses.

En un correo electrónico a sus partidarios, Trump dijo: “Hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quiero que escuchen esto primero: ¡ESTOY A SALVO Y BIEN!”.

Su compañero de fórmula, JD Vance, y el senador estadounidense Lindsey Graham de Carolina del Sur dijeron que hablaron con Trump después del incidente, y ambos dijeron que estaba de “buen ánimo”. Trump también se comunicó con varios presentadores de Fox News.

El presentador de Fox News, Sean Hannity, un amigo cercano del expresidente, dijo en vivo que habló con Trump y su compañero de golf, Steve Witkoff, después. Le dijeron a Hannity que estaban en el quinto hoyo cuando escucharon un "pop pop, pop pop". En cuestión de segundos, dijo que Witkoff contó, los agentes del Servicio Secreto "se abalanzaron sobre" Trump y "lo cubrieron" para protegerlo.

Momentos después, dijo Witkoff, un "carrito rápido" con refuerzo de acero y otra protección pudo llevarse a Trump.

Hannity dijo que la reacción de Trump después de que esto sucedió, y cuando quedó claro que todos, incluido Witkoff, estaban a salvo, fue bromear diciendo que estaba triste por no haber podido terminar el hoyo ya que "estaba empatado y tenía un putt para birdie".

Harris, la oponente demócrata de Trump en las elecciones presidenciales, publicó en X que había sido informada sobre los informes de disparos.

"Me alegro de que esté a salvo. “La violencia no tiene cabida en Estados Unidos”.

