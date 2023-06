Hispana será doctora en el mismo hospital donde su padre es jardinero

Después de 35 años, un matrimonio hispano, con tres hijos, continúa trabajando para un hospital Kaiser Permanente en Richmond, California.

Ahora, su segunda hija terminó su carrera de medicina y trabajará en la misma cadena de hospitales.

Desde pequeña, Bianca Silva supo que quería ser doctora. Su padre trabaja desde hace 29 años como jardinero en Kaiser Permanente. Y allí mismo, hace 36 años, su madre empezó trabajando en la farmacia.

Como una estudiante de UC Irvine, Bianca confirmó su convicción a su carrera de medicina con un viaje que realizó.

“Fui a un viaje misionero a Tegucigalpa, Honduras a ayudar a personas que no tenían recursos médicos e hicimos clínica en las montañas de Tegucigalpa con muchos doctores”, contó Bianca.

Ella dice que el camino no fue fácil.

“Yo era una de dos latinas de mi clase en la escuela de medicina”, dijo Bianca. Y cuenta que enfrentó lo que ella considera como racismo.

“El racismo vive hoy todavía y había momentos donde algunos doctores con los que trabajé y enfermeras que me trataban diferente de otras mujeres que no eran hispanas, y aunque eso me pasó seguí adelante”, afirmó Bianca.

Pero eso no fue todo, según la madre de la joven profesional.

“Una de la oficina de administración le dijo: tú no vas a entrar a esta universidad. Fue un tipo de discriminación, le dijo: tú necesitas esto y esto y esto, y si no consigues estos papeles no vas a poder entrar”, explicó la progenitora de Bianca.

Pero las dificultades también las enfrentaron sus padres para costear sus estudios.

“Incluso hace tres años tuvimos que vender la casa de nuestros sueños de toda una vida e irnos a una más pequeña, porque fue cuando ella ingresó a la universidad de medicina, ella iba a necesitar mucha más ayuda, porque tenía que enfocarse solamente en su estudio”, indicó la orgullosa madre.

Bianca y sus padres ahora están orgullosos de que todo el esfuerzo haya valido la pena. El día de su graduación, Bianca llevó su diploma al cementerio donde descansa su abuelito, ya que él fue una de sus grandes inspiraciones y fortalezas para salir adelante.