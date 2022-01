Se lanzó sin pensarlo: joven rescata a tres niños que cayeron en estanque congelado mientras jugaban

DENVER, Colorado - La oficina del alguacil del condado Arapahoe (ACSO, por sus siglas en inglés) dijo que una niña de 6 años fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico el domingo después ser rescatada de un estanque congelado.

Según ACSO, todo sucedió alrededor de las 3:30 p.m., en un complejo de apartamentos llamado The Addison at Cherry Creek ubicados en 9100 E. Florida Ave., en el condado no incorporado de Arapahoe.

Según los agentes, el hielo se rompió y tres niños cayeron al agua. Un transeúnte que presenció el incidente, Dusti Talavera, saltó al estanque y sacó a dos niños del agua, una niña de 4 años y un niño de 11 años. También trató de sacar a una niña de 6 años, pero tuvo problemas para hacerlo.

Un joven de 16 años que era primo de la víctima que estaba en el agua llegó y saltó al estanque y ayudó a Talavera a sacar a la niña del estanque.

Cuando los agentes llegaron al lugar, corrieron hacia el estanque donde una multitud de personas gritaba y acostada en la acera estaba la niña de 6 años que no respiraba, estaba inconsciente y no tenía pulso.

El agente David Rodríguez se quitó el abrigo e inmediatamente comenzó las compresiones torácicas y la reanimación boca a boca. También ayudaron en la resucitación cardiopulmonar el ayudante de la oficina del alguacil Blaine Moulton y el ayudante Justin Dillard.

Esto continuó hasta que el Cuerpo de Bomberos de South Metro entró al lugar del incidente y transportó a la menor al Hospital de Niños respirando y con pulso, quien figura en condición estable en este momento, según ACSO.

Al hablar con Talavera, les dijo a los agentes que "no estaba preocupada por su seguridad porque eran bebés y necesitaban ayuda". La investigación no apunta a ningún cargo criminal en este momento.