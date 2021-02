Republicanos votan para retener a líder que apoyó el juicio político a Trump

WASHINGTON - Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron abrumadoramente el miércoles para retener a la representante Liz Cheney como su líder número 3, rechazando una rebelión de los conservadores de extrema derecha enojados después de que ella votó el mes pasado para acusar al entonces presidente Donald Trump.

La votación secreta de 145 a 61 se produjo el mismo día en que el líder de la minoría Kevin McCarthy ridiculizó a los demócratas por votar en la Cámara el jueves sobre la eliminación de la representante republicana Marjorie Taylor Greene de Georgia de sus comités.

El comentario de McCarthy fue una señal de que estaba desestimando las demandas bipartidistas de que Greene fuera castigada por su promoción en línea y su aceptación de puntos de vista racistas y violentos y extrañas teorías de conspiración.

Los demócratas de la Cámara de Representantes planearon una votación para el jueves por despojar a la representante Marjorie Taylor Greene de sus asignaciones en el comité por su respaldo a las opiniones racistas y conspirativas, ya que el principal republicano de la cámara señaló que no cedería a las demandas bipartidistas de castigarla.

La decisión del líder de la minoría Kevin McCarthy, republicano por California, se produjo este miércoles cuando los republicanos también debatían qué hacer con la representante Liz Cheney, su líder número 3, después de que ella respaldara el juicio político de Donald Trump.

Los demócratas aumentaron la presión al planificar una votación en la Cámara para sacar a Greene de sus comités por su aceptación de los llamamientos a la violencia contra los demócratas y las extrañas ficciones sobre tiroteos escolares falsos.

Los demócratas en la Cámara Baja del Congreso han aprobado un plan, mientras los republicanos del Senado están discutiendo su propia propuesta. Para ver más de Telemundo, visita now.telemundo.com

Pero poco después de que el Comité de Reglas de la Cámara, liderado por los demócratas, despejara el camino para la votación del jueves, McCarthy emitió un comunicado diciendo que los demócratas estaban "eligiendo elevar la temperatura" al intentar una "toma de poder partidista".

Condenó los respaldos anteriores de Greene a las teorías de la conspiración, después de semanas de decir poco crítico de ella, y dijo que la congresista de Georgia en el primer mandato había reconocido en una conversación privada que debía cumplir con "un estándar más alto" como legisladora.

"Le hago respetar su palabra, así como sus acciones en el futuro", dijo McCarthy.

Por separado, los republicanos de la Cámara de Representantes se reunieron en privado este miércoles sobre un esfuerzo de los leales a Trump para expulsar a Cheney de su puesto de liderazgo. Esa medida se inició después de que Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney y miembro del establecimiento del partido, se convirtiera en uno de los diez republicanos de la Cámara de Representantes que votaron para acusar a Trump el mes pasado.

"No me disculparé por la votación", dijo Cheney a sus colegas, según una persona familiarizada con la sesión que habló bajo condición de anonimato para discutir la reunión privada.

Durante un receso en esa sesión a puerta cerrada, McCarthy dijo a los periodistas que había defendido a Cheney por dentro.

“La gente puede tener diferencias de opinión. De eso es sobre lo que puede tener una discusión. Liz tiene derecho a votar en su conciencia ", dijo McCarthy, quien anteriormente no había dado una señal clara sobre si apoyaría a su lugarteniente.

En la reunión anterior del Comité de Reglas, el presidente Jim McGovern, demócrata por Massachusetts, dijo que los legisladores enviarían "un mensaje terrible" si no tomaban ninguna medida sobre Greene. "Si esto no es el fondo, no sé qué diablos es", dijo McGovern.

McCarthy trató de culpar a los demócratas y los criticó por no tomar medidas contra sus propios legisladores, a quienes no nombró, incluido uno que dijo que "difundió tropos antisemitas". El representante Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, hizo comentarios críticos con Israel en 2019 y se disculpó.

Era probable que la reunión republicana a puerta cerrada discutiera el destino político de Cheney y Greene, y abordara el desempeño de McCarthy. Tiene que guiar al Partido Republicano de la Cámara de Representantes a través de uno de sus períodos más polémicos, pero algunos republicanos han criticado su enfoque favorito de evitar irritar las plumas, que creen que debe ser más decisivo.

También se esperaba que esa reunión se convirtiera en un debate emocional sobre si el Partido Republicano debería seguir la división que rompe las normas de Trump o abrazar los valores conservadores más tradicionales y orientados a las políticas del partido.

La pelea interna del Partido Republicano sobre cómo manejar a Greene y Cheney subrayó el control que Trump y sus votantes todavía tienen en gran parte del partido. Pero no es uniforme.

Alrededor de dos tercios de los republicanos de la Cámara de Representantes votaron para respaldar el esfuerzo de Trump para revertir su derrota electoral de noviembre, solo horas después del asalto mortal del Capitolio por parte de sus partidarios que lo llevó a su juicio político por incitar a la insurrección. Sin embargo, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, y otros senadores republicanos han criticado a Greene, reflejando preocupaciones de que su ala del partido no pueda ganar las elecciones estatales al Senado.

Los republicanos de la Cámara de Representantes se han enfrentado a presiones bipartidistas para castigar a Greene, incluso de McConnell. Se esperaba que una votación en la Cámara de Representantes fuera una prueba política para muchos republicanos, lo que los obligaría a defender o castigar de manera oficial a Greene, que no se disculpa y conoce las redes sociales.

Irrumpió en la escena política nacional después de solo un mes en el cargo y con el apoyo entusiasta de Trump. Incluso durante el esfuerzo por castigarla, arremetió contra los demócratas y recaudó dinero para la controversia.

Los republicanos nombraron a Greene para el Comité de Educación y Trabajo, una decisión que generó críticas especialmente duras debido a sus sugerencias de que los tiroteos masivos en escuelas en Connecticut y Florida podrían ser engaños. Greene también está en el Comité de Presupuesto.

McCarthy dijo que los demócratas rechazaron su oferta de trasladar a Greene al Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara.

Es inusual que los líderes de los partidos despojen a los legisladores de las asignaciones de los comités, lo que puede ayudarlos a abordar las necesidades de sus distritos y aumentar las contribuciones de campaña.

Esta historia fue escrita primero por NBC News.