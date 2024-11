Reportan problemas con la señal de Netflix antes de la pelea de Tyson vs Paul

Usuarios de Netflix denuncian problemas con su señal de streaming al momento que esperan por la pelea del boxeador Mike Tyson contra Jake Paul.

Algunos usuarios comentan que la página se ha quedado congelada por segundos, otros que tiene muy baja calidad, que hay que hacer actualizaciones a la página o a la aplicación del teléfono.

Los clientes comenzaron a informar de los problemas alrededor de las 7 p. m., según el sitio web Down Detector, que rastrea las interrupciones del servicio en línea. Los informes de problemas se dispararon alrededor de las 9:07 p. m., cuando se recibieron aproximadamente 56,000 informes.

NBC Chicago contactó a Netflix para conocer las razones de los problemas de la señal este viernes por la noche y la compañía respondió lo siguiente:

“Recibimos su consulta. Gracias por comunicarse con nosotros. No hay nada que comentar en este momento, pero le informaremos si eso cambia”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

¿Cuál es el récord de boxeo de Jake Paul?

Paul, una estrella de YouTube de 27 años, es relativamente nuevo en el deporte. El exinfluencer de las redes sociales tiene un récord de 10-1 con siete nocauts, principalmente contra artistas marciales mixtos y boxeadores veteranos.

Durante su pesaje final, Paul pesó 227 libras.

¿Cuál es el récord de boxeo de Mike Tyson?

Tyson tenía un récord de 50-6 con 44 nocauts cuando se retiró después de perder ante Kevin McBride en 2005, diciendo que no tenía nada más que darle al deporte. Peleó por última vez en una exhibición contra Roy Jones Jr. sin fanáticos durante la pandemia en 2020.

¿Cuánto pueden ganar Tyson y Paul con la pelea?

Según los informes, Paul recibirá $40 millones por la pelea, una cifra que mencionó en otra conferencia de prensa en Nueva York en Agosto.

Tyson, que estuvo dos temporadas en prisión por condenas en los años 90 por violación y agresión y se declaró en quiebra hace 21 años, recibirá 20 millones de dólares. Tyson ha dicho que no está luchando por dinero.

"Ese viejo Mike Tyson… ya no tiene ningún propósito en mi vida. Simplemente no existe", dijo Tyson. "Estoy pasando un buen momento en mi vida. No me queda mucho tiempo, así que estoy pasando el mejor momento de mi vida".

¿Cuándo es la pelea Tyson-Paul?

La pelea se llevará a cabo el viernes 15 de noviembre.

¿A qué hora es la pelea Tyson-Paul?

Es difícil dar una hora exacta para el evento principal el viernes por la noche, pero podría acercarse a las 11 p.m. CST o la medianoche EST. La transmisión comienza a las 7 p.m. CST, 8 p.m. EST.

¿Qué edad tienen Mike Tyson y Jake Paul?

Mike Tyson tiene 58 años y Jake Paul tiene 27. Esa es una diferencia de edad de 31 años.