Trozo de hueso e infidelidad, los nuevos detalles del asesinato y descuartizamiento de una mujer

El hombre de Cohasset, Massachusetts, que es acusado de asesinar a su esposa, desmembrarla y deshacerse de su cuerpo, regresó a la corte el jueves por la mañana, y surgieron nuevos detalles sobre el caso.

Brian Walshe habría comprado una gran cantidad de artículos de limpieza, incluidos dos trajes de plástico de cuerpo completo, y habló con su madre sobre la presunta infidelidad de la mujer, antes de denunciar su desaparición días después, dijeron los fiscales en la corte el jueves.

El hombre había sospechado que su esposa, Ana Walshe, estaba teniendo una aventura después de una conversación con su madre, quien habría contratado a un investigador privado para investigarla, se dijo. Piezas de ropa y joyas que él dijo que ella tenía puestas cuando salió de su casa en Cohasset a principios del día de Año Nuevo se encontraron más tarde en un contenedor de basura cerca de la casa de su madre, junto con una sierra para metales que tenía un fragmento de hueso, se aseguró.

El acusado negó con la cabeza cuando se leyeron los cargos en su contra en el Tribunal Superior de Norfolk y se declaró no culpable. Su abogada reconoció que las búsquedas en Google parecen "problemáticas", pero dijo que había otras búsquedas en Google que no lo implicaban en un delito, y dijo que Walshe no supo que su esposa estaba teniendo una aventura hasta que lo acusaron.

En cuanto al investigador privado, la abogada dijo que Walshe le había dicho a su madre: "estás loca, Ana es una buena chica, pero adelante, se demostrará que estás equivocada".

Walshe fue detenido sin derecho a fianza.

Una condena por asesinato en primer grado en Massachusetts conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional.

Según los informes, Ana Walshe, madre de tres hijos y originaria de Serbia, fue vista por última vez saliendo de la casa de la familia en Cohasset, al sur de Boston, en las primeras horas de la mañana del 1 de enero. Se dirigía al aeropuerto para tomar un vuelo a Washington, donde trabajaba para una empresa de bienes raíces, dijeron las autoridades. Su empleador reportó su desaparición el 4 de enero.

A partir del 1 de enero y durante varios días después, Brian Walshe realizó múltiples búsquedas en línea usando un iPad que pertenecía a uno de sus hijos usando términos como "desmembramiento y mejores formas de deshacerse de un cuerpo", "cuánto tiempo antes de que un cuerpo comience a oler mal" " y "sierra para metales es la mejor herramienta para desmembrar", dijeron los fiscales.