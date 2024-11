¿Puede Trump eliminar la ciudadanía por nacimiento? Lo que dicen los expertos

El presidente electo Donald Trump quiere acabar de inmediato con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes que no estén legalmente en el país.

Según la Agenda 47 de Trump, el futuro mandatario planea "firmar una orden ejecutiva el primer día para poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de extranjeros ilegales".

"Bajo la interpretación correcta de la ley, en adelante, los futuros hijos de extranjeros ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense automática", dijo Trump.

Pero, ¿es viable el plan de Trump? Los abogados prevén una batalla legal que podría acabar en el Tribunal Supremo.

La profesora de Historia de la Universidad Northwestern Susan J. Pearson dice que la Enmienda 14 no puede ser cambiada por orden ejecutiva.

"Fue enmendada a la Constitución a través de los canales correctos, y no puede ser anulada, sus disposiciones no pueden ser despojadas ni por el presidente ni por el Congreso", dijo Pearson.

Cambiar la enmienda requeriría una enmienda constitucional en lugar de una orden ejecutiva, argumentan muchos expertos.

Trump afirma en la página web de su campaña que su plan pretende hacer frente al elevado número de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera sur, que llegó a casi 10 millones durante el gobierno de Biden.

"Mi política eliminará un importante incentivo para la inmigración ilegal, disuadirá a más inmigrantes de venir y animará a muchos de los extranjeros que Joe Biden ha dejado entrar ilegalmente en nuestro país a regresar a sus países de origen", dijo Trump.

A los niños no se les expedirán pasaportes ni números de la Seguridad Social, ni podrán optar a determinadas prestaciones sociales financiadas por los contribuyentes, dice el sitio web.

La Enmienda 14 de la Constitución establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen".

"Hay un caso del Tribunal Supremo de EEUU de 1898 llamado US V. Wong Kim Ark que establece que aunque tus padres no tengan derecho a la ciudadanía, si has nacido en suelo estadounidense sigues siendo ciudadano", dijo Pearson.

Se refiere a un caso en el que a un joven de 21 años nacido en San Francisco, hijo de ciudadanos chinos, se le denegó la entrada en el país alegando que no era ciudadano estadounidense.

En una decisión de 6 a 2, el Tribunal falló a favor de Wong Kim Ark porque había nacido en Estados Unidos.

La postura de Trump es que la ciudadanía estadounidense "solo se extiende a los nacidos y sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos", según el sitio web de la campaña.

El Centro Nacional de la Constitución señala que "los hijos nacidos de enemigos extranjeros en ocupación hostil y los hijos de representantes diplomáticos de un Estado extranjero son excepciones reconocidas a la norma fundamental de la ciudadanía por nacimiento dentro del país".