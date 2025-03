Algunos planes de pago de préstamos estudiantiles en EEUU han sido suspendidos

Los recientes cambios del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump en los préstamos estudiantiles están causando frustración y confusión entre algunos prestatarios.

En respuesta a un fallo judicial de febrero que bloqueó algunos programas establecidos en el gobierno del presidente Joe Biden, el Departamento de Educación ha retirado las solicitudes en internet y en papel para los planes de pago basados en ingresos.

“Esto perjudica especialmente a quienes han perdido sus empleos, incluidos los trabajadores federales", señaló Natalia Abrams, fundadora y presidenta del Centro de Crisis de Deuda Estudiantil, un organismo sin fines de lucro. "Hace unos meses, habrían podido acceder a un plan de pago de cero dólares basado en ingresos”, en el cual no se tiene que pagar nada si los ingresos que se reciben están por debajo de cierto nivel.

La eliminación de los materiales para presentar solicitudes también ha causado confusión en torno al proceso de recertificación para los prestatarios que ya estén inscritos en planes de pago, según expertos. Los planes de pago basados en ingresos tienen en cuenta las finanzas y el tamaño de la familia del prestatario al calcular los pagos mensuales, pero los prestatarios deben demostrar periódicamente que aún son acreedores a ese beneficio.

A esa incertidumbre se suman los despidos en el Departamento de Educación, que supervisa el sistema de préstamos federales. El sitio web federal para préstamos estudiantiles y ayuda financiera, StudentAid.gov, sufrió una interrupción de varias horas el miércoles, pero el departamento ha dicho que continuará cumpliendo con sus compromisos.

“Ha sido una ola tras otra de malas noticias para los prestatarios estudiantiles”, declaró Aissa Canchola Bañez, directora de políticas en el Centro de Protección al Prestatario Estudiantil, otra organización sin fines de lucro.

A continuación presentamos algunas orientaciones para aquellos que tienen préstamos estudiantiles.

Consulte a su administrador de préstamos y conozca qué opciones tiene

Todos los prestatarios inscritos actualmente en planes de pago basados en ingresos deberían "tener una idea de cuándo vence su plazo de recertificación y saber qué opciones están disponibles si el formulario no está disponible en línea para recertificar sus ingresos", observó Bañez.

La recertificación confirma la situación financiera de un prestatario. Debido a que algunos formularios no están disponibles actualmente, los prestatarios que no puedan completar ese proceso podrían estar en riesgo.

Si los prestatarios ya están en un plan de pago basado en ingresos, aún debería permitírseles permanecer en ese plan si pueden recertificar sus ingresos.

Abrams sugiere que también es una buena idea tomar capturas de pantalla del estado actual de su cuenta en el sitio web de ayuda estudiantil.

¿Qué otros recursos están disponibles?

Existen recursos específicos de cada estado y a nivel estatal para los prestatarios estudiantiles. Los legisladores tienen equipos encargados de ayudar a los electores si tienen problemas con una agencia federal o dificultades para contactar a un administrador de préstamos estudiantiles federales.

Los prestatarios pueden contactar a sus representantes en el Congreso y abrir un expediente de trabajo de caso al visitar su sitio web o llamar a su oficina.

“Intente decir algo así: ‘Necesito su ayuda para entender cómo acceder a una opción de pago asequible, a la cual tengo derecho según la ley. Aunque este departamento federal ha retirado estas solicitudes, necesito su ayuda'", sugiere Bañez.

A pesar de la reducción en el tamaño del Departamento de Educación y el desmantelamiento de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor por parte de Trump, los administradores de préstamos aún deben sopesar la situación financiera de un prestatario, agregó Bañez.

"Usted puede ver si puede obtener una suspensión temporal o un aplazamiento de pagos por dificultades financieras", comentó.

Los fiscales generales estatales también reciben consultas de prestatarios estudiantiles.

¿Qué dicen los prestatarios afectados?

Jessica Fugate, gerente de relaciones gubernamentales para la ciudad de Los Ángeles, indicó que le faltaba menos de un año para cumplir los requisitos necesarios para la condonación de préstamos estudiantiles bajo el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público del gobierno de Biden, que condona los préstamos pendientes después de que se han realizado 120 pagos.

Sin embargo, en un momento en que hay una impugnación judicial en curso a su antiguo plan de pago SAVE, Fugate esperaba pasarse a un plan basado en ingresos antes de que Trump asumiera el cargo. Ella presentó la solicitud en enero.

“Es la opción más asequible para pagar mis préstamos mientras vivo en Los Ángeles trabajando para el gobierno con un salario gubernamental”, comentó Fugate, de 42 años. "Y significaría que mis pagos contaran para la condonación".

En febrero, a Fugate le notificaron que su solicitud había sido recibida y se le informó cuál era su estado, pero no le dijeron cuándo sabría si fue aprobada.

"Y cuando llamé recientemente, la máquina decía que había una espera de cuatro horas", observó.

En un momento en que los planes de pago basados en ingresos están en el limbo, Fugate no está segura de cuáles son sus opciones y espera algún día poder dejar atrás sus préstamos federales.

"He estado trabajando para el gobierno durante casi 10 años. Después de tanto tiempo, no lo haces por abnegación", expresó. "He pasado la mayor parte de mi carrera retribuyéndole a otras personas. No me importa servir a la gente. Sólo siento que este fue un acuerdo que hicieron con el público, y por lo tanto, nos lo deben. Y somos muchos. Y no somos sólo números".

Debbie Breen, de 56 años, trabaja en una agencia especializada en envejecimiento saludable en Spokane, Washington. Breen indicó que ha laborado en el sector sin fines de lucro durante más de 10 años y que casi todos esos años contaron para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.

Breen también estaba en el plan SAVE de la era de Biden, lo que significa que fue puesta en suspensión temporal de cobro cuando un tribunal confirmó la impugnación judicial a ese plan. Al igual que Fugate, había planeado cambiarse a un plan de pago basado en ingresos, de forma que sus pagos contaran para la condonación.

"Estaba a meses de concluir esta pesadilla", manifestó. "Ahora no creo que eso vaya a suceder. Como que estoy entrando en pánico, porque sé que si suspenden los planes de pago basados en ingresos, no sé si podré efectuar los pagos cada mes".

Breen indicó que tiene dos hijos que también tienen préstamos estudiantiles.

"Están lidiando con lo mismo", comentó. "Es aterrador. Es absolutamente aterrador".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa, revisada por un editor de TELEMUNDO Digital.