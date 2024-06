Video: oso se cae desde un árbol a una lona tras ser tranquilizado

CAMP HILL, Pensilvania - Un oso negro se cayó desde un árbol el martes y terminó en una lona gigante sostenida por un grupo de agentes de salvamento y seguridad pública que lo tranquilizaron después de que se adentrara en un barrio de los suburbios de Pensilvania.

El animal apareció alrededor de la hora del almuerzo en una zona residencial de Camp Hill, a las afueras de Harrisburg, la capital. Se avisó a los alumnos y al personal de un instituto cercano para que permanecieran en el interior y se cerró un tramo de carretera, informó Pennlive.com.

Los bomberos y los servicios de rescate utilizaron un camión escalera para acercarse al oso y tranquilizarlo. El animal sedado cayó unos 6 metros en una gran lona azul sostenida por varios agentes de protección de la naturaleza, policías y bomberos. El animal fue tranquilizado de nuevo y luego trasladado a una trampa para osos que había sido colocada en un remolque, informó el medio de comunicación.

El oso no parecía estar completamente crecido, y los funcionarios de caza dijeron que probablemente lo llevarían a tierras estatales en otra parte del centro de Pensilvania, según el informe. The Associated Press dejó un mensaje a la Comisión de Caza en busca de detalles.