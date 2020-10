“Pensé que eran fuegos artificiales”: madre revive asesinato de su hijo

TEXAS – Una familia del sur de San Antonio sufrió una doble pérdida después de que uno de sus hijos fuera baleado a muerte y la hermana menor de él estuviese acusada de participar en el asesinato.

René Rodríguez, Jr., de 20 años, murió la mañana de este 7 de octubre tras recibir múltiples impactos de bala mientras dormía en su cama en una casa ubicada en 2900 Lasses Boulevard.

“Pensé que eran fuegos artificiales o algo adentro, nunca pensé que fuera una pistola”, recordó Michelle Rodríguez, la madre de la víctima, sobre esa mañana.

“Podía escuchar a mi hijo haciendo ruidos”, añadió la madre sobre los momentos en que su hijo luchaba por dar sus últimos respiros.

La hermana del fallecido y el novio de ella, ambos de 13 años, enfrentan cargos de asesinato en relación a este caso.

“Tantas preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué?”, expresó la madre.

El novio de la menor presuntamente tocó a la ventana de ella, ella le abrió la puerta de la casa, y él se dirigió hacia una habitación, donde le disparó al hermano al menos seis veces, explicaron los familiares.

Los Rodríguez dijeron que creen que el novio mató al hermano creyendo que era el padre de su novia, pues la familia se oponía a la relación de los menores.

“Ella solo me ha dicho que lo siente, pero una disculpa no me va a traer a mi hijo de regreso”, dijo la madre sobre su hija menor.

La identidad de los dos sospechosos no será dada a conocer por tratarse de menores de edad.