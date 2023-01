Adiós Splash Mountain: qué se sabe del parque que lo reemplazará en Disney

ORLANDO, Florida - El popular parque de atracciones Splash Mountain cerró sus puertas definitivamente en el Walt Disney World Resort luego de 33 años en funcionamiento y mientras algunos fanáticos de Disney quieren comprar un recuerdo, muchos se preguntan sobre el parque que lo reemplazará.

La compañía anunció hace dos años que las atracciones Splash Mountain en sus parques de Florida y California iban a ser "reimaginados por completo" para dar espacio a un parque inspirado en la película "The Princess and the Frog" (conocida como "La princesa y el sapo" en América Latina y como "Tiana y el sapo" en España) y de la cultura de Nueva Orleans.

Esto es lo que se sabe de la próxima atracción de Disney:

¿CÓMO SE LLAMARÁ Y QUÉ SABEMOS DEL PARQUE?

El parque de atracciones se llamará Tiana's Bayou Adventure y llevará a los asistentes en un viaje inspirado en la historia y los personajes de la película de Disney, retomando la historia donde la dejó.

De acuerdo con un comunicado de Disney, en Tiana's Bayou Adventure, los asistentes se unirán "a la princesa Tiana y al caimán amante del jazz Louis durante la temporada de Mardi Gras mientras se preparan para organizar una celebración única para la gente de Nueva Orleans".

Disney promete que "la hermosa música zydeco llenará el aire". Zydeco es una mezcla especial de rhythm and blues que surgió en Louisiana.

¿CUÁNDO ABRIRÁ EL PARQUE?

Disney no ha anunciado una fecha específica para cuando el parque abrirá sus puertas y recibirá visitantes.

Sin embargo, en junio de 2022 se anunció que será en algún momento a finales de 2024 en los parques de Florida y California.