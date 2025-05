“Voy a llamar a ICE”: video capta conductora gritándole a vendedor por su bandera mexicana

Una mujer fue grabada gritándole a un vendedor de comida en Palmdale, California, por su exhibición de una bandera mexicana en un video que se ha vuelto viral en las redes sociales.

En el ataque racista, se escucha a la mujer amenazando con llamar a los oficiales de inmigración y diciéndole que es “ilegal tener una bandera mexicana y no una estadounidense”. El video fue grabado el domingo, alrededor de las 3:30 p.m.

Oscar López, dueño del camión de comida Toxxico’s Go Go Go, publicó los videos en la cuenta de su negocio.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El hombre se quedó desempleado recientemente luego que el restaurante donde trabajaba cerró. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

“Empezó a gritar un montón de cosas”, dijo López. “Era muy racista, especialmente contra los mexicanos. Y también [dijo] que iba a llamar a ICE, así que fue muy aterrador en ese momento”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Según López, la mujer pasó varias veces por su negocio mientras lo acosaba.

“Mencionó que la bandera que vimos al costado no era estadounidense”, dijo. “La razón de la bandera mexicana es que esa es la comida que vendemos. No es otra cosa, intentar hacer algo diferente con ella”.

Lopez señaló que apenas tiene dos meses de haber reabierto su negocio después de perder su local. Decidió emprender nuevamente con esta versión móvil, junto a su esposa salvadoreña.

“La verdad, yo soy una persona de paz, y me gustaría que entendiera que si este es el país de la oportunidad, la oportunidad de salir a trabajar”, dijo Lopez.

El comerciante nació en Estados Unidos y su camión se especializa en comida mexicana, de ahí la bandera que exhibe. Dijo que, aunque está conmocionado por el inquietante encuentro, no le sorprende el ataque debido al clima político del país.