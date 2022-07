Ocho millones de inmigrantes indocumentados podrían obtener la ciudadanía gracias a la Ley de Registro

WASHINGTON DC - Este miércoles los representantes demócratas Zoe Lofgren (CA), Norma Torres (CA), Grace Meng (NY), Lou Correa (CA), Adriano Espaillat (NY) y Jesús "Chuy" García (IL) presentaron el proyecto de ley “Renovación de las Disposiciones de Inmigración de la Ley de Inmigración de 1929”, más conocida como la Ley de Registro.

La Ley de Registro permite solicitar el estatus de residente legal a los inmigrantes indocumentados que se encuentran viviendo en Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972, y el actual proyecto busca cambiar esa fecha para ayudar a obtener un estatus migratorio legal a millones de personas siempre que se cumplan ciertos requisitos, entre ellos demostrar al menos siete años viviendo en el país y no tener récord criminal.

“Hoy hay una esperanza renovada para millones de inmigrantes que han vivido en nuestro país, formado familias, comprado casas y han sido parte de sus comunidades, a veces por décadas”, dijo el congresista García de Illinois. “Este proyecto de ley brinda la oportunidad de dar tranquilidad y un camino legal a aproximadamente 8 millones de inmigrantes”.

La Ley de Registro es una política históricamente bipartidista, promulgada por primera vez en 1929, que permite que ciertos inmigrantes que han construido vidas en los Estados Unidos regularicen su estatus.

El Registro crea un proceso discrecional mediante el cual los residentes a largo plazo de los Estados Unidos pueden solicitar y obtener una “Green card” después de someterse a una investigación de antecedentes.

Más de una docena de organización civiles apoyan este proyecto de ley, entre ellas Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Adelanto Visitation & Advocacy Network, Adhikaar, Advocating Opportunity, African Communities Together, Ahri for Justice, American Civil Liberties Union, entre otras.

