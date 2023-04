Hallan a niña sin vida y con moretones en una bañera; familia pide arresto por la muerte

A dos meses de la muerte de una niñita hispana de 3 años bajo el cuidado de una amiga de la madre en Filadelfia, familiares y amigos urgen justicia ante lo ocurrido.

La menor, identificada como Analía Luz Echavarría, estuvo una semana quedándose con Kiara Lee Rodríguez Ayala, de 24 años y los dos hijos de ésta, de 2 y 4 años.

La Policía dijo que halló el cadáver de la chiquilla sin vida en una bañera con moretones y rasguños el pasado 17 de febrero en una vivienda de la cuadra 400 de 50th Street, mientras que los hijos de la cuidadora también tenían rasgos visibles de golpes, pero están vivos.

Rodríguez Ayala fue acusada por asalto agravado y poner en riesgo la seguridad de los menores, pero hasta la fecha nadie enfrenta cargos por la muerte de la niña.

“Lo que quiero es justicia para mi hija porque ella no se merecía esto. Nadie se lo merece. Yo sé que hay mucha gente muriendo en Filadelfia, pero se trata de una niña de tres años. Le deben de prestar un poco más de atención”, sostuvo mayormente en inglés la madre de la fallecida, Miriam Meléndez.

La bisabuela de la chiquilla, Miriam Vélez asegura sentirse “un poquito culpable” por no haber sido la designada de cuidar de la niña.

“Yo estaba enferma y no pude cuidarla y esto me ha pegado muy duro”, sostuvo entre sollozos. “Esa nena era la alegría de la casa. Desde que ella me la llevó a los dos meses de nacida, yo la cuidaba como si fuera mía también. Le pido a Dios con fuerza con toda mi alma que ilumine a los que están trabajando en este caso y hagan justicia por ella”.

La Oficina del Fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, destacó por escrito que la investigación continúa.

“Esto de la nena nos ha dado muy duro y no se lo deseo a nadie, ni al más malo. Espero que la muchacha pague por lo que hizo”, agregó la bisabuela.

La madre de la niña, quien asegura que “todo lo que hago es trabajar”, no ha tenido espacio para el duelo por la pérdida al a espera de información sobre la causa de la muerte. “Lo que me queda es esperar, porque llamo y no me dicen nada. Estaba esperando la autopsia, pero dicen que tarda de 10 a 15 semana y va tiempo ya”, apuntó.

Esta familia lo que quiere es un cierre para el dolor que les causa la pérdida de la pequeña Analía. Esta es la segunda hija que pierde la madre, ya que su bebito también pereció. “No pensé que esto me fuera a pasar de nuevo”.