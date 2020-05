“No voy a tocar nada, solo el espray”: la viral súplica de una pequeña por ir a la peluquería durante la cuarentena

Una pequeña de cuatro años en Dartmouth, Massachusetts, personifica una de las desesperaciones de la vida en cuarentena: el mal día de cabello.

“Mamá, por favor, escucha lo que estoy diciendo. Nos cambiamos, vamos a la tienda de belleza, y regresamos a dormir”, dice la pequeña Amelia.

"El salón está cerrado por la cuarentena por el coronavirus”, le dice su madre, Jessica Sánchez, en un video que se ha vuelto viral en redes.

"No mamá, no voy a tocar nada, solo el espray”, contesta Amelia. "No puedes destruirme la vida".

"No te estoy destruyendo la vida”, le responde la madre.

Según Jessica, su hija es muy coqueta y le encanta arreglarse y hacer cambios de look. Pero recientemente en un día festivo escolar, la madre le pinto las puntas del pelo rosa con un espray. Desde entonces, Amelia quiere llevar las puntas rosas, explica.

Por eso, cuando Jessica le da la noticia que no pueden salir a ir a comprar mas espray, la pequeña se desespera.

“Odio este color”, dice Amelia.

“Ese es el color que Dios hizo tu cabello”, le responde la madre.

“Pero quiero el espray rosa”.

Jessica compartió el gracioso intercambio en redes y ha recibido varios mensajes de apoyo a la pequeña, algo que la madre cree que se debe a que todos conocemos lo que es sufrir un mal día de cabello… especialmente durante la pandemia.