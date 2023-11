Tragedia en la playa: niña de 5 años y su abuelo mueren ahogados en pasadía familiar

VALLE CENTRAL, California - Una familia de Merced, en California, llora a una niña y su abuelo, quienes murieron ahogados en una playa del Área de la Bahía durante el fin de semana.

"Lo que yo entiendo es que se subieron a una piedra y se metieron como a una islita", narró la madre de la menor, Yesenia Valenzuela, en conversación telefónica. Luego una ola vino y el agua los arrastró, dijo. "Se llevó a los cuatro", agregó la desconsolada mujer.

De acuerdo con la madre de la niña, tras ser arrastrados por la ola, otro niño de 7 años y sus dos abuelos pudieron salir a la superficie, pero la menor no apareció. Fue en ese momento cuando el abuelo decidió lanzarse a buscarla.

"La abuela me dice que no pensó, él brincó. No pensó ni dos veces para salvarla", detalló Yesenia.

El incidente ocurrió la tarde del sábado, cuando los abuelos y sus dos nietos, de 5 y 7 años de edad, visitaban la playa Martin en Half Moon Bay, en el condado San Mateo.

La Guardia Costera y las autoridades del condado San Mateo iniciaron la búsqueda el sábado y rescataron a la niña, quien desafortunadamente falleció en el hospital.

La niña fue identificada como Yaretzi Noemí Biorato, mientras que su abuelo de 54 años, Pascal Micheletto, sigue desaparecido en aguas del Pacífico.

La familia residente de Merced aún no puede creer lo sucedido. La madre de Yaretzi reconoce estar destrozada: "Yo les decía que no se acercaran al agua. Me daba mucho miedo. Es muy feo perder un hijo".

La Guardia Costera detuvo la búsqueda de Pascal luego de intentarlo por 24 horas en un radio de 100 millas, según confirmó su portavoz, Levi Read. Aseguró que la búsqueda sólo se reanudará si surge nueva información.

No obstante, la familia no pierde la esperanza de encontrarlo mientras se prepara para darle el último adiós a la pequeña.