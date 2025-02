Niña de Texas muere por suicidio tras supuesto acoso escolar

Los padres de una niña de 11 años que murió por suicidio piden respuestas al distrito escolar donde estaba registrada la niña ya que, según sus dichos, era acosada por algunos compañeros de clase que le habrían dicho que llamarían a las autoridades de Inmigración para que deportaran a su familia.

Jocelynn Rojo Carranza murió el 8 de febrero tras varios días en un hospital en Dallas y, a días de ocurrido, sus padres quieren respuestas, pero no las que hasta el momento han dado a conocer en el Distrito Escolar Independiente de Gainesville (GISD, por sus siglas en inglés).

"NI SIQUIERA HE PODIDO LLORARLE A MI HIJA"

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Marbella Carranza, madre de la niña, lamenta no haber llorado a su hija porque el tiempo lo está dedicando a buscar respuestas de las autoridades escolares sobre el supuesto acoso escolar que, asegura, comenzó en el autobús escolar.

Según Carranza, obtuvo esa información por parte de una administradora de la escuela, que -insiste- la habría contactado al día siguiente del incidente.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

VERSIONES ENCONTRADAS

Pese a la insistencia de la mamá de la niña, el distrito escolar no solo no ha confirmado esa información, sino que rechaza que haya habido algún acoso contra la menor.

Durante una entrevista con una estación de radio local, DesMontes Stewart, superintendente de GISD, contó que la niña acudía con un consejero para que la ayudara con acoplamiento, y aseguró que no había nada relacionado con el acoso escolar, que nunca hubo un informe al respecto y que la consejería era por otro tema.

Aseguró también que la madre firmó documentos sobre esa consejería. Sin embargo, Carranza respondió: "quisiera ver yo esos papeles que firmé".

La madre de familia incluso aseguró que ha solicitado el reporte de las supuestas sesiones de consejería que su hija tomaba, según dicen, de una a dos veces a la semana.

“¿Dónde está el reporte? Me dicen que no hay ningún reporte. Yo pedí el reporte de ella. De eso de que mi hija estaba yendo a consejería y no me han contestado el correo", agregó Carranza, quien afirma que no ha logrado hablar con nadie del distrito.

Stewart indicó que divulgarán un comunicado que aclararía todo, incluyendo lo que se hizo GISD, lo que sabía el distrito, así como las cosas que faltaron por hacer a la otra parte.

"SOÑABA CON SER BAILARINA"

Ernesto Alonso Rojo Rodríguez, papá de Jocelynn, insiste en que su hija sí fue víctima de acoso escolar debido a que ni él ni la mamá de la niña tenían documentos para estar en Estados Unidos.

"Le decían que nos iban a deportar y ella se iba a quedar sola", recordó en entrevista con TELEMUNDO 39, en la que explicó que toda la información relacionada con la muerte de la niña se la ha compartido Marbella Carranza, su mamá.

Sin embargo, recordó que días antes del incidente, recibió un mensaje de Jocelynn que hasta ahora comprende.

“Recibí un mensaje que me dijo: 'Papi, por favor, no vayas a trabajar. Yo le dije: todo está bien, no pasa nada, mija todo está bien, yo estoy trabajando y ahorita en mi break paso a verte…'”, compartió.

Rojo Rodríguez también contó entre sollozos los sueños de la niña: “Mi princesa, ella siempre quería ser una bailarina, ella quería bailar, y bailar y bailar y era muy flexible, su cuerpo era perfecto para ser una bailarina. También le gustaba mucho tocar, tenía un instrumento en la escuela, tocaba la trompeta".

PIDEN APOYO A LA COMUNIDAD

El Departamento de Policía de Gainesville informó que alrededor de las 10:34 a.m. del pasado 3 de febrero recibieron varias llamadas por un intento de suicidio en una vivienda ubicada en la cuadra 300 de Cunningham Street.

Al llegar al lugar, un adulto ya había iniciado medidas para salvarle la vida a la menor. Los paramédicos se hicieron cargo e inmediatamente la trasladaron a un centro médico, pero después fue llevada vía aérea a un hospital infantil en la zona metropolitana de Dallas/Fort Worth.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, Jocelynn falleció el 8 de febrero.

"El Departamento de Policía de Gainesville extiende su más sentido pésame a la familia por su pérdida. No hay palabras que puedan decirse para aliviar su dolor. Esta tragedia impacta no solo a la familia, sino a toda nuestra comunidad, incluidos nuestros socorristas que llegaron a la escena. Nuestras oraciones están con todos los involucrados", destacó en un comunicado.

Las autoridades subrayaron que el Distrito Escolar Independiente de Gainesville está a cargo de una investigación sobre las acusaciones de intimidación y acoso escolar.

La investigación de la muerte de la menor continúa y la Policía de Gainesville pide a los residentes de esta ciudad que compartan información que ayuda a esclarecerla. Pueden llamar al (940) 668-7777 o a través de página en Facebook. Aquellos que deseen permanecer en el anonimato pueden comunicarse con la línea directa de información sobre delitos al (940) 612-0000.

Una especialista nos brinda estos detalles y lo que deben hacer los padres.

LÍNEA DE AYUDA DISPONIBLE 24/7

Claudia Smith, consejera de la Organización NAMI en el norte de Texas, indica que los niños necesitan sentir respaldo de sus padres y que ellos no deben asustarse o enojarse. Al contrario, los padres deben dejar que los niños hablen y suelten todo para responderles con la verdad.

En temas de salud mental, subraya la especialista, es esencial tener comunicación, confianza, honestidad y el tacto para cuidar a los menores.

También recomienda estar pendiente a señales de comportamiento, el que no quieran jugar con sus amiguitos o estar todo el tiempo en la casa en niños más pequeños o, en el caso de adolescentes, demostrar enojo, gritar, ser violentos, se van a su cuarto y lloran y por lo general hablan de la muerte.

En esos momentos, subraya, no debe dejarse solo al menor; es recomendable buscar ayuda profesional o llevarlo a un hospital.

Si necesita ayuda puede llamar de manera gratuita a la línea nacional de crisis al suicidio al 988. Brindan servicios 24/7, de forma confidencial y gratis.