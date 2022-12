Multan a cantante puertorriqueño por conducir contra el tránsito

El cantante puertorriqueño Manny Manuel aseguró este domingo en sus redes sociales que “no estaba tomando” al momento de la intervención policiaca que protagonizó esta madrugada en Jayuya por guiar con licencia vencida y contra el tránsito.

La intervención ocurrió cuando un agente realizaba un patrullaje preventivo en la calle Libertad. El artista tenía la licencia vencida y viajaba en un Mitsubishi Lancer gris del 2017.

El policía, Ismael De Hoyos Ramos no le realizó prueba de alcohol al cantante porque "no aparentaba estar bajo los efectos de bebidas embriagantes y se mostró todo el tiempo cooperador", indica el parte policiaco. No obstante, recibió una multa de $50 por manejar contra el tránsito y fue citado a un tribunal de Utuado el 21 de diciembre.

"No me hacen prueba de alcohol porque yo realmente no estaba tomando", dijo por su parte "El Rey de Corazones". Sobre la licencia expirada, alegó que no se percató de que había perdido vigencia porque la fecha fue el pasado 1 de diciembre.

En enero de este año, el Tribunal de Caguas le otorgó un permiso especial por su buen comportamiento al artista para que pueda salir de Puerto Rico y viajar a Florida. Cumplía una probatoria tras haberse declarado culpable por manejar en estado de embriaguez e impactar un poste del tendido eléctrico el 24 diciembre del 2020.

Al momento de la determinación del tribunal, el Rey de Corazones llevaba seis de los 21 meses que debía cumplir, además de someterse a pruebas mensuales para detectar uso de drogas y alcohol.