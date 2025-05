Conocida cantante muere en un incendio en su casa de Minnesota

La cantante Jill Sobule, conocida por la canción "I Kissed a Girl" de 1995, murió en un incendio en su casa en Minnesota la mañana del jueves, informaron sus representantes. Tenía 66 años.

El incendio ocurrió en Woodbury, una ciudad a unas 16 millas al este de Minneapolis, informaron. Las autoridades informaron que los bomberos encontraron a una mujer muerta después de un incendio en su casa, reportado alrededor de las 5:30 a. m. del jueves.

"Jill Sobule era una fuerza de la naturaleza y defensora de los derechos humanos, cuya música está arraigada en nuestra cultura", declaró su representante, John Porter, en un comunicado.

"I Kissed a Girl" alcanzó el puesto número 20 en la lista de rock moderno de Billboard y fue el primer disco abiertamente queer en llegar al Top 20 de Billboard.

La canción "Supermodel" de Sobule, de la banda sonora de "Clueless", también fue un éxito pop.

Sobule creó recientemente un musical sobre la transición a la adultez, "F--- 7th Grade", un espectáculo off-Broadway que se estrenó en 2022. Fue nominado al Drama Desk como "musical destacado" al año siguiente y nombrado Selección de la Crítica del New York Times.

Sobule tenía previsto actuar el viernes en Denver en Swallow Hill, donde ahora se celebrará una reunión informal en su memoria, según informaron sus representantes.

En 2008, Katy Perry lanzó "I Kissed a Girl", que no era una versión de la canción de Sobule. Después de que Sobule hiciera comentarios que, según ella, eran deliberadamente exagerados e irónicos, fue atacada por los fans de Perry, quienes se tomaron los comentarios en serio. “Puede que sea un poco cínica con respecto al negocio, pero nunca me he enfadado ni he tenido resentimientos hacia Katy”, escribió Sobule en lo que entonces se conocía como The Huffington Post. “De hecho, en cierta medida, me alegré de no ser ya la chica de ‘Besé a una chica’”.

Dijo que esperaba que los fans de Perry estuvieran “de acuerdo con el título de mi nueva canción, ‘Besé a una chica… Primero’”, escribió, y añadió: “Guiño”.

A Sobule le sobreviven su hermano y su cuñada, James y Mary Ellen Sobule, y sus sobrinos, Ian Matthew y Robert, y la esposa de Robert, Irina, según informaron sus representantes.