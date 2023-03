Exabogado de Trump testificará en investigación por supuesto pago de sobornos

NUEVA YORK — El exabogado y fixer de Donald Trump tiene previsto declarar el lunes ante un jurado investigador de Manhattan que investiga el supuesto pago de sobornos realizados en nombre del expresidente, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con la situación, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir públicamente el proceso.

Cohen es un testigo clave en la pesquisa del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y su declaración se produce en un momento clave, mientras los fiscales se disponen a decidir si presentan cargos contra Trump.

En algunas ocasiones, la fiscalía guarda a los testigos más importantes hasta las últimas etapas del proceso de investigación. Trump, por su parte, fue invitado a testificar en el caso.

SE TRATA DE MICHAEL COHEN, UN TESTIGO CLAVE EN LA PESQUISA

En las últimas semanas, Cohen se ha reunido regularmente con los fiscales de Manhattan, incluyendo una larga sesión el viernes para preparar su comparecencia ante el jurado de acusación, que ha estado escuchando evidencias sobre el tema desde enero.

Cohen rechazó realizar comentarios a reporteros a la salida de la reunión e indicó que se tomará un tiempo de “silencio para permitir que la fiscalía construya su caso”.

La fiscalía del distrito de Manhattan, que por el momento ha rechazado hacer comentarios sobre la investigación, tampoco quiso aclarar si Cohen testificaría ante el gran jurado.

Trump continuó arremetiendo contra la pesquisa en redes sociales el viernes, donde calificó el caso de “¡Estafa, injusticia, burla y una completa y total utilización de las fuerzas del orden para afectar a unas elecciones presidenciales”.

La fiscalía parece estar investigando si Trump cometió delitos en la organización de los pagos, o en cómo se contabilizaron internamente en su compañía, la Organización Trump.

Un posible cargo sería la falsificación de registros comerciales, un delito menor a menos que los fiscales puedan probar que se efectuaron para encubrir otro delito.

Ningún expresidente estadounidense ha sido acusado nunca de delito alguno.