Membresía de Walmart: eliminan límite de $35 para entregas gratis

NUEVA YORK - Los compradores de Walmart que paga una tarifa de membresía de $98 al año recibirán envíos gratis en pedidos de cualquier tamaño a partir del viernes.

Walmart anunció el beneficio de la membresía el miércoles, eliminando el requisito previo de que los pedidos asciendan a al menos $35 para calificar para el envío gratuito.

La ventaja se produce dos meses después de que Walmart lanzó su servicio de membresía llamado Walmart +, que espera que compita con el programa de membresía Prime de Amazon.

Los miembros de Walmart + recibirán envío gratuito al día siguiente y en dos días en artículos no perecederos enviados por Walmart, sin importar el monto de la compra.

La medida se basa en el compromiso del minorista de continuar agregando beneficios a su programa de membresía, que también incluye entregas ilimitadas de comestibles y descuentos en combustible.

Sin embargo, la entrega directamente desde las tiendas físicas de Walmart en artículos básicos como comestibles frescos todavía tendrá un mínimo de $35 y puede llegar tan pronto como el mismo día.

Al empresa está aprovechando la temporada de inscripción.

Walmart, con sede en Bentonville, Arkansas, tiene mucho camino por recorrer para ponerse al día con Amazon Prime. Prime, lanzado en 2005, tiene más de 150 millones de miembros en todo el mundo que pagan $119 al año, o $12.99 al mes, por envíos más rápidos y otros beneficios, como descuentos en los supermercados Whole Foods de Amazon.

Janey Whiteside, directora de atención al cliente de Walmart, se negó a proporcionar un número de membresía para Walmart +, pero dijo que eliminar el umbral de $35 era algo que los clientes querían.

"La pandemia no ha desaparecido", dijo Whiteside a The Associated Press. ”Y sentimos que era el momento adecuado para hacerlo".

Walmart inicia prueba sin cajeros en una tienda en Arkansas.

Las ventas en línea de Walmart se están disparando a medida que más personas han recurrido a la compañía para pedir alimentos en línea y recogerlos en una tienda como una forma de mantenerse a salvo durante la pandemia. Pero el minorista más grande del mundo sigue estando en un distante segundo lugar en línea después de Amazon.

Walmart debería tomar el 6% de todas las ventas en línea en Estados Unidos este año, en comparación con el 38% de Amazon, según la firma de investigación de mercado eMarketer.