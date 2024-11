Este artículo es parte de Bísness School, una serie que destaca a uno de los grupos de empresarios con mayor crecimiento en Estados Unidos, los latinos. Puedes escuchar o mirar el video de la conversación completa con Martín Cabrera a continuación.

Martín Cabrera aún recuerda una actividad que su profesor de economía de la escuela secundaria realizó durante una clase.

“Nos dijo, vamos a jugar algo llamado el juego de la bolsa de valores donde tendremos $100,000 de dinero falso. Teníamos que tomar ese dinero e invertirlo”.

El juego del que hablaba el profesor de Cabrera, Jim Ortiz, era una actividad que presentaba a los estudiantes a diversos conceptos básicos de economía, incluyendo tipos de bonos, inversiones, entidades, intereses, entre otros términos.

“Nos explicó qué era el mercado de valores”, recordó Cabrera.

El estudiante de último año de secundaria había crecido en Little Village, un barrio de clase trabajadora en Chicago opacado por la violencia de pandillas entre los años 1980 y 1990.

“No crecimos con dinero. Así que nunca prestamos atención ni supimos nada sobre inversiones en el mercado de valores, pero mi maestro nos educó. También, [nos presentó] un juego llamado The Stock Market Game, donde nos daban $100,000 en dinero de simulación. Y teníamos que tomar ese dinero e invertirlo en empresas”.

Cabrera terminó siendo bastante bueno en el juego. De hecho, fue tan bueno, que su equipo de secundaria ganó el segundo lugar en una competencia estatal.

“[Mi maestro] me hizo saber que, como niños latinos sin dinero del barrio, no importaba que no tuviéramos dinero, de dónde viniéramos o cómo nos vistiéramos, nosotros podíamos competir contra algunas de las mejores escuelas del estado y ganar o estar cerca de obtener el primer lugar en The Stock Market Game. Eso cambió todo para mí”.

Su experiencia en el área de economía fue tan grata, que Cabrera decidió optar por una licenciatura en Northern Illinois University, con una sólida especialización en finanzas.

Después de la universidad, Cabrera trabajó en una firma de corretaje minorista en Chicago.

Martin Cabrera junto a su familia. (Crédito: Martin Cabrera)

“Tenía que llamar a desconocidos”, explicó Cabrera. “Tenía que hacer 450 llamadas telefónicas al día y pedirles a completos desconocidos que me enviaran $300,000 para poder invertir su dinero en diferentes acciones y bonos. La mayoría de la gente me colgaba. Algunos me insultaban y me colgaban. Pero había algunos con los que podía hablar y convencerlos de que me dieran la oportunidad de trabajar con ellos”.

Martin Cabera habló con Bísness School de NBC sobre por qué decidió dejar un salario de $600,000 anuales para poner en marcha su propio negocio, Cabrera Capital Markets. Sus respuestas han sido editadas por motivos de longitud y claridad.

Bísness School: ¿Nos podrías explicar qué es un bono?

Martin Cabrera: Un bono en el mundo de las inversiones es una obligación de un municipio, por ejemplo, la ciudad de Chicago o el estado de California, o incluso una corporación como Microsoft o Apple o BlackRock, el cual define que esos inversores pueden invertir en esas empresas y que van a obtener un rendimiento de su inversión. Puede ser un rendimiento del 6%. Esa empresa, por ejemplo BlackRock, les promete a sus inversores que van a obtener un rendimiento del 6% además de su inversión inicial. Y lo mismo ocurre con Microsoft y Apple y la ciudad de Chicago y el estado de California. La ciudad de Chicago y el estado de California pueden utilizar entonces los ingresos de esos bonos para sus gastos operativos. Podrían construir 15 nuevas escuelas en una ciudad. Podrían modernizar los aeropuertos.

Martin Cabrera ganó el premio Global Citizen Award en la conferencia 2023 World Business Chicago. (Crédito: Martin Cabrera)

BS: Después de dejar tu primer trabajo recién egresado, vas a otras empresas. En una de ellas, recibes un fax con información bastante reveladora. ¿Qué decía ese fax?

MC: Alguien me envió un fax desde nuestra oficina de California. Fue enviado por error. Y detallaba todas las comisiones de la empresa. Ten en cuenta que, como franquiciado, tenía que pagar todos los salarios y gastos generales de la operación de mi franquicia. Pero también tenía que ceder el 25% de las comisiones que obtenía en mi oficina a la oficina central. Así que cuando recibí los datos, los datos indicaban que mi oficina en Chicago estaba generando el 85% de los ingresos. Y eso fue muy sorprendente para mí porque estábamos generando la mayoría de los ingresos de esta empresa que tenía su sede en California. Pensé que tal vez era hora de comprar mi propia empresa y ponerla en marcha en lugar de pagar una tarifa de franquicia.

BS: En 2001, fundas Cabrera Capital Markets, una empresa de banca de inversión y corretaje. ¿Cómo la financias?

MC: Invertí todos mis ahorros de toda la vida, todo lo que tenía y dinero que pedí prestado en esta empresa. Sucedieron los atentados del 11 de septiembre y los mercados se congelaron. No había actividad. Nadie hacía negocios. Pensé que tendría que volver a hacer otra cosa porque esto podría no funcionar para mí. Y fue un momento aterrador, pero cuando también tienes miedo, eso te motiva a ser creativo. Pensé en cómo me iba a asegurar de sobrevivir a esto y volver a encaminarme y crecer.

BS: ¿Cuándo supiste que tu empresa estaba en una senda sostenible de crecimiento?

MC: [Fue] uno de los primeros negocios que hicimos para la ciudad de Chicago. Fue un negocio de $300 millones para el aeropuerto Midway. Me dieron dos horas para vender 17 millones de dólares en bonos. Y yo estaba asustado. Le dije a la gente de mi personal, “Más vale que vendan como si sus trabajos dependieran de ello”. Y nos fue bien. Vendimos alrededor de $35 millones en bonos, en pedidos. Y la ciudad respondió, "Oye, hiciste un muy buen trabajo". Y dijeron, “Queremos invitarte a otra transacción”. Y yo estaba sudando. Pensé, "Uf, lo logramos. Tuvimos éxito en conseguir los pedidos". Y simplemente se convirtieron en otras oportunidades. Pero ese miedo a fracasar te motiva y te da energía para salir. Es como si dijera: "Voy a llamar a todos y contarles realmente la historia de por qué necesitan comprar estos bonos".

Mira la conversación completa con Martín Cabrera para saber cómo la pérdida de su padre cambió inesperadamente su relación con el trabajo, cómo su empresa negocia $2 mil millones en valores por día y cómo convirtió a Cabrera Capital Markets en una de las empresas financieras de propiedad hispana más grandes de los Estados Unidos.

