Macy’s dice que exempleado ocultó hasta $154 millones en gastos desde 2021

Macy's dijo que un exempleado ocultó hasta $154 millones en gastos de envío en el transcurso de casi tres años.

La persona que supuestamente ocultó el dinero ya no trabaja en la empresa, dijo el operador de grandes almacenes el lunes por la mañana, antes de su informe de ganancias del tercer trimestre. La empresa, cuya declaración sobre el asunto no dijo cuando la persona dejó el trabajo, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Macy's dijo que descubrió el problema mientras preparaba su informe financiero correspondiente al periodo de tres meses que finalizó el 2 de noviembre. Debía presentar los resultados antes de la apertura de los mercados bursátiles estadounidenses el martes por la mañana, pero ha retrasado la publicación de sus resultados completos hasta el 11 de diciembre para permitir que concluya una investigación independiente.

La compañía dijo que el empleado, que era responsable de la contabilidad de los gastos de entrega de pequeños paquetes, "realizó intencionadamente asientos contables de devengo erróneos" para ocultar millones de dólares desde el cuarto trimestre de 2021 hasta el trimestre más recientemente finalizado. Macy's dijo que sus gastos de entrega totalizaron alrededor de $4.36 mil millones durante ese período.

La investigación independiente no ha identificado a ningún otro empleado de Macy's, dijo la compañía.

"En Macy's, Inc. promovemos una cultura de conducta ética. Mientras trabajamos con diligencia para completar la investigación tan pronto como sea posible y asegurar que este asunto se maneja adecuadamente, nuestros colegas en toda la empresa se centran en servir a nuestros clientes y la ejecución de nuestra estrategia para una temporada navideña exitosa", dijo el CEO Tony Spring en un comunicado el lunes por la mañana.

El anuncio se produce en un momento difícil para Macy's, que está indeleblemente ligada a la temporada navideña a través de la película "Milagro en la calle 34" y el desfile de Acción de Gracias de Macy's. Sus ventas han caído y la empresa se ha visto obligada a retirarse. Sus ventas se han desplomado y va camino de cerrar unas 150 tiendas, aproximadamente un tercio de las que llevan su nombre.

Este artículo fue publicado por Mike Calia para NBC News. Melissa Repko, CNBC y Jacob Pramuk, CNBC contribuyeron.