La primera superluna de 2023 será este lunes: aquí cómo ver la Luna de Ciervo

¿Te gusta la luna y sus fases? Pues bien, prepara los binoculares, ya que la superluna de esta semana será la más grande y brillante de todas.

La Luna de Ciervo, también conocida como la Luna de Truenos, alcanzará su punto más cercano a la Tierra el lunes 3 de julio.

¿CUÁNDO ES LA PRÓXIMA LUNA LLENA O SUPERLUNA?

La próxima luna llena ocurrirá en la mañana del lunes 3 de julio.

La luna alcanzó su punto máximo alrededor de las 7:39 a.m. ET de esta mañana, pero debido a la luz del sol, no será muy visible en ese momento. En cambio, puede intentar verlo unas horas antes o incluso uno o dos días completos antes y después del 3 de julio.

¿QUÉ ES UNA SUPERLUNA?

Una superluna se define como "una luna llena que ocurre cerca o en el momento en que la Luna está en el punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra", según la NASA. Ese punto más cercano se llama "perigeo".

Debido a que las superlunas están literalmente más cerca de nosotros aquí en la Tierra, pueden parecer más grandes para el ojo humano, como una versión de gran tamaño de la luna llena normal.

La NASA dice que una superluna es aproximadamente 7% más grande y 15% más brillante que una luna llena.

El término superluna se creó en 1979 y se usa para describir una luna llena perdigana, que es una luna llena que ocurre cerca o en el momento en que la luna está en el punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra.

¿TENDREMOS MÁS SUPERLUNAS?

La luna llena del 3 de julio será la primera de tres lunas llenas que ocurrirán durante la temporada de verano y es la primera de cuatro “superlunas” que ocurrirán en 2023.

Las otras tres superlunas ocurrirán el 1 de agosto, el 30 de agosto y el 29 de septiembre.

¿POR QUÉ SE LLAMA LA LUNA DE CIERVO LA QUE OCURRE EL 3 DE JULIO?

Según The Farmer's Almanac, "este nombre proviene de nuestro pasado nativo americano y colonial cuando la Luna se usaba para rastrear las estaciones. A los ciervos les están creciendo nuevas astas en este momento". La luna llena también se conoce como la "Luna de Truenos" porque las tormentas eléctricas son frecuentes durante este mes.

Otros nombres para la luna son la "Luna de Aguamiel" y "Luna de Heno" debido a la producción de aguamiel y heno en junio y julio, según la NASA.

Al igual que con todas las superlunas, la Luna de Ciervo será más grande y brillante que la luna promedio debido a su proximidad a la tierra. Esta luna será la más cercana a la tierra de todas las superlunas de verano.

Esta luna aparecerá un 14 por ciento más grande y un 30 por ciento más brillante en comparación con las lunas llenas cercanas a la distancia más lejana de la Tierra.

¿CUÁNDO ES EL MEJOR MOMENTO PARA VER LA LUNA DE CIERVO?

Para verlo, basta con mirar hacia el sureste después de la puesta del sol.

Si bien no se necesita equipo para captar la luna más brillante del año, un par de binoculares o un telescopio pueden mejorar su experiencia.

Si prefiere quedarse o si las condiciones están nubladas en su área, The Virtual Telescope Project realizará una transmisión en vivo a partir de las 9 p.m. UTC.