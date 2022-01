Rittenhouse busca la devolución del rifle que utilizó durante protesta en Wisconsin

KENOSHA, Wisconsin — Kyle Rittenhouse, el joven de Illinois absuelto de disparar mortalmente a dos hombres y herir a un tercero durante las protestas callejeras en Kenosha en 2020, busca la devolución del arma y otras propiedades que la policía incautó después de su arresto.

El abogado de Rittenhouse, Mark Richards, presentó documentos ante el Tribunal de Circuito del Condado Kenosha el miércoles solicitando la devolución de los artículos, explicando que Rittenhouse quiere recuperar el rifle estilo AR-15 para que pueda ser destruido, informó Kenosha News. También quiere que le devuelvan la ropa que llevaba puesta la noche del tiroteo.

La policía ha tenido el arma desde el día después de que Rittenhouse disparara a tres hombres, dos de ellos mortalmente, el 25 de agosto de 2020, durante una noche de protestas y disturbios en la ciudad de Kenosha, en el sureste de Wisconsin, por el tiroteo de un hombre negro, Jacob Blake, a manos de un policía blanco.

Rittenhouse se había entregado a la policía en su entonces ciudad natal de Antioch, Illinois, pocas horas después del tiroteo. En noviembre, el joven de 19 años fue declarado no culpable de todos los cargos relacionados con las muertes a tiros de Joseph Rosenbaum y Anthony Huber y las heridas de Gaige Grosskreutz.

Los conservadores y los defensores del derecho a portar armas se manifestaron en torno a Rittenhouse en los días posteriores a su arresto, diciendo que estaba defendiendo a Kenosha de los militantes de extrema izquierda. Otros lo pintaron como un justiciero de gatillo fácil.

El portavoz de la familia Rittenhouse, David Hancock, dijo el jueves que Rittenhouse quiere destruir el rifle y planea tirar su ropa para que nadie pueda usarla para “celebrar” los tiroteos.

“Al final del día, dos personas perdieron la vida, punto”, comentó Hancock. “Esa arma estuvo involucrada en eso. Esa arma no pertenece a un manto. No pertenece a un museo. Pertenece donde Kyle lo quiere, y Kyle quiere que lo destruyan. ... Hay mucha gente por ahí a la que le gustaría sostener estos artículos, en ambos lados. Eso no es nada que le interesa a Kyle”, afirmó.

Rittenhouse aseguró que fue a Kenosha para proteger la propiedad de los alborotadores y que actuó en defensa propia después de ser atacado y temer por su vida.

Los fiscales retrataron a Rittenhouse como un “aspirante a soldado” que había ido en busca de problemas, mientras que sus seguidores lo consideraban un patriota que se opuso a la anarquía.

El arma fue comprada por Dominick Black para Rittenhouse, quien tenía 17 años en ese momento y no podía comprar un arma legalmente y “se convertiría en propiedad legal de Kyle Rittenhouse cuando cumpliera 18 años”, que fue el 3 de enero de 2021, conforme a la moción.