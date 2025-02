Padres y jóvenes transgénero demandan órdenes de Trump que prohíben la atención de transición

Dos adultos jóvenes transgénero y cinco familias de menores transgénero presentaron el martes una demanda federal impugnando dos órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump en las últimas dos semanas que tienen como objetivo prohibir la financiación federal de la atención médica relacionada con la transición para cualquier persona menor de 19 años y definir el sexo como biológico, sólo masculino y femenino e inmutable.

“Las Órdenes Ejecutivas fueron emitidas con el propósito abiertamente discriminatorio de impedir que las personas transgénero expresen una identidad de género diferente a su sexo designado al nacer, y expresar la desaprobación gubernamental de las personas transgénero que, por definición, tienen una identidad de género que no se alinea con sus sexo designado al nacer”, afirma la demanda. "Estas Órdenes son parte de un esfuerzo gubernamental de la Administración Trump para restringir las protecciones legales y los servicios esenciales para la comunidad transgénero".

Una de las demandantes, Kristen Chapman, dijo que ella y su familia se mudaron a Virginia en el verano de 2023 después de que su estado natal, Tennessee, aprobara una ley que prohibía la atención médica de afirmación de género para menores trans como su hija de 17 años, Willow. La familia luchó por encontrar un proveedor en Virginia que aceptara Medicaid, que es un programa gubernamental de atención médica para personas con ingresos limitados. Chapman dijo que la familia pagó la atención de Willow de su bolsillo, pero se volvió “prohibitivamente costosa”. Después de intentarlo durante unos meses, dijo que finalmente pudieron programar una cita para el 29 de enero en el Centro Médico VCU en Richmond, que aceptaría Medicaid.

“El día antes de nuestro nombramiento, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva en cuestión en este caso. Al día siguiente, apenas unas horas antes de nuestra cita, VCU nos dijo que no podrían brindarle atención a Willow”, dijo Chapman en un comunicado compartido por la ACLU. “Pensé que Virginia sería un lugar seguro para mí y mi hija. En cambio, estoy desconsolada, cansada y asustada”.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito del Distrito de Maryland, solicita que un juez bloquee inmediatamente las órdenes ejecutivas, que, según argumenta, son ilegales e inconstitucionales porque el presidente no tiene la autoridad para retener fondos federales que hayan sido aprobados previamente por el Congreso. La demanda también argumenta que la orden que restringe los cuidados de transición viola los derechos fundamentales de los padres y los derechos de las personas trans menores de 19 años al discriminarlos por motivos de sexo, ya que la orden permite que las personas menores de 19 años que no son trans sigan recibiendo los mismos tratamientos para otros condiciones médicas.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La Unión Americana de Libertades Civiles, Lambda Legal, ACLU de Maryland y los bufetes de abogados privados Hogan Lovells y Jenner & Block presentaron la demanda en nombre de las familias y adultos jóvenes que son todos miembros de PFLAG National, una organización sin fines de lucro que apoya a los amigos y familiares de Personas LGBTQ, PFLAG y GLMA, la asociación nacional más grande de LGBTQ y profesionales de la salud afines, a algunos de los cuales se les han retenido fondos federales bajo las órdenes, también son nombrados como demandantes.

Omar González-Pagán, abogado principal y estratega de atención médica de Lambda Legal, calificó las órdenes de “moralmente reprobables y evidentemente ilegales”.

"No les podemos quitar el derecho a los padres de decidir qué es lo mejor para sus hijos", dijo Paula Ávila, una madre de familia.

"El gobierno federal, en particular esta administración, no tiene derecho a involucrarse en conversaciones y tomas de decisiones que, por derecho, pertenecen sólo a los pacientes, sus familias y sus proveedores médicos", dijo en un comunicado. “Esta andanada condena a los jóvenes transgénero a dolor y sufrimiento extremos e innecesarios, y en el caso de los menores, somete a sus padres a una agonizante inutilidad al cuidar de sus hijos, al mismo tiempo que les niega el acceso a la misma atención médica recomendada por un médico que está fácilmente disponible para sus compañeros no transgénero”.

Una de las órdenes, “Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica al gobierno federal”, declaraba que el gobierno de Estados Unidos reconocerá sólo dos sexos, masculino y femenino, y que “estos sexos no son cambiables y se basan en principios fundamentales e incontrovertible realidad”. Prohíbe a las agencias promover la ideología de género y sostiene que "defenderá los derechos de las mujeres y protegerá la libertad de conciencia mediante el uso de un lenguaje y políticas claros y precisos que reconozcan que las mujeres son biológicamente mujeres y los hombres son biológicamente hombres".

La otra orden en cuestión en la demanda, titulada “Protección de los niños contra la mutilación química y quirúrgica”, prohíbe que los fondos federales cubran la atención médica relacionada con la transición (incluidos bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal y cirugía) para niños, que define como aquellos menores de 19. Las escuelas de medicina y los hospitales que reciben subvenciones federales para investigación o educación también deben "poner fin a la mutilación química y quirúrgica de niños", afirma la orden.

La amplia orden podría afectar más que solo los programas que reciben fondos federales. Por ejemplo, también ordena al secretario de salud y servicios humanos que cambie la sección 1557 de la Ley de Atención Médica Asequible, que prohíbe la discriminación en la atención médica y, como resultado, ha requerido que los planes de seguro médico bajo la ley cubran la atención relacionada con la transición. También instruye al director de la Oficina de Gestión de Personal a prohibir la atención trans para menores en los programas de Beneficios de Salud para Empleados Federales y Beneficios de Salud del Servicio Postal para 2026.

La orden sostiene que el país tiene la obligación de proteger a los niños de “intervenciones médicas irreversibles”.

“Innumerables niños pronto se arrepienten de haber sido mutilados y comienzan a comprender la horrible tragedia de que nunca podrán concebir sus propios hijos ni criarlos mediante la lactancia materna”, afirma la orden, utilizando un lenguaje incendiario para describir la atención relacionada con la transición. Continúa alegando, sin citar pruebas, que las “facturas médicas de estos jóvenes pueden aumentar a lo largo de su vida, ya que a menudo quedan atrapados con complicaciones médicas de por vida, una guerra perdida con sus propios cuerpos y, trágicamente, la esterilización”.

Se destinaron cerca de $50,000 en una obra transgénero en Colombia y miles de dólares en gastos similares, según la administración Trump.

Más de la mitad de los estados de EEUU ya han promulgado medidas para restringir la atención relacionada con la transición para menores, pero desde la orden de Trump la semana pasada, varios hospitales en estados sin estas restricciones han suspendido dicha atención para pacientes menores de 19 años o han anunciado que están revisándolo. La Casa Blanca anunció en un comunicado de prensa el lunes que los hospitales de la ciudad de Nueva York, Colorado, Virginia, Illinois, Pensilvania y Washington, DC han suspendido o anunciado que están revisando sus programas de atención de transición para menores.

Aunque la orden de Trump que busca restringir esa atención de transición implica que es una amenaza generalizada para los niños, investigaciones recientes han demostrado que un pequeño número de menores en realidad acceden a este tipo de atención. Un estudio publicado en JAMA Pediatrics en enero encontró que menos del 0,1% de los adolescentes con seguro privado en EEUU son transgénero o de género diverso y se les recetan bloqueadores de la pubertad u hormonas de afirmación de género.

La mayoría de las principales asociaciones médicas, como la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Estadounidense de Psicología, apoyan el acceso a la atención de transición para menores y se oponen a las restricciones al mismo.

Trump emitió múltiples órdenes ejecutivas durante sus primeras dos semanas en el cargo que buscan restringir los derechos transgénero. Además de los dos mencionados en la demanda, también firmó una orden que prohíbe a las personas trans alistarse y servir en el ejército. Se han presentado al menos otras tres demandas contra estas órdenes: dos de mujeres transgénero que cumplen condena en una prisión federal a quienes se les negaría atención de transición según la orden y se las transferiría a prisiones para hombres, y una de miembros transgénero del servicio y aquellos que buscan alistarse. Un juez impidió que los funcionarios penitenciarios transfirieran a uno de los reclusos trans el domingo.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Jo Yurcaba para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.