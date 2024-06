De $10 millones es la fianza para uno de los acusados de asesinar a niña

HOUSTON - Franklyn José Peña, uno de los acusados de matar a la niña Jocelyn Nungaray, de 12 años, al norte de Houston, tuvo su primer cara a cara con el juez 232 Criminal del Condado Harris.

El hombre, de 26, años enfrenta cargos de homicidio agravado, luego de que los investigadores lo acusaran de matar a la menor y arrojarla a un arroyo del área de Greenspoint.

El juez determinó una fianza de $10 millones para Peña Ramos, quien se presentó en una corte repleta de público y medios locales y nacionales.

En la corte, según la fiscalía, se supo que tanto Peña Ramos como Johan José Martínez Rangel contactaron a su jefe, a quien le pidieron ayuda con dinero para poder irse de la ciudad, ya que "habían cometido algo malo". Los dos hombres trabajaban en construcción.

Durante la audiencia se conoció que Jocelyn fue hallada sin ropa de la cintura para abajo, que tenía las manos atadas y que había signos de que la había arrastrado hacia el arroyo.

Peña Ramos llevaba en el país menos de un mes, según la acusación presentada en la Corte por la Fiscalía del Condado Harris.

Este habría declarado que la persona que se puso encima de la niña fue Martínez Rangel y que, incluso, le habría pedido que se quitara de ahí. Jocelyn fue estrangulada hasta la muerte.

El segundo acusado, Johan José Martínez Rangel, deberá comparecer este martes a la misma corte.

Los investigadores están a la espera del informe de Ciencias Forenses para determinar si la menor fue o no abusada sexualmente, lo cual los habilita para recibir la pena de muerte en caso de ser hallados culpables.

Luego de la audiencia en la corte, el abuelo de la menor, Kelvin Alvarenga, se mostró satisfecho con la decisión del juez de fijar una fianza de $10 millones. Este hizo un llamado a modificar el sistema de inmigración. "Esto tiene que rehacerse, porque si no le va a pasar a otras familias", dijo el abuelo de la menor.

"Extraño mucho a mi nena", dijo Alvarenga, quien se mostró conmocionado con los detalles revelados en la sesión de la corte.

El pasado viernes, la agencia policial de inmigración (ICE por sus siglas en inglés) confirmó a Telemundo Houston que los dos acusados por el homicidio de la niña de 12 años son inmigrantes que ingresaron al país ilegalmente en fecha desconocida.

De acuerdo con un vocero de ICE, Johan José Martínez Rangel, de 22 años, y Franklyn José Peña Ramos, de 26, ingresaron al país ilegalmente por la frontera sur sin que conozca la fecha ni lugar exacto de su arribo a EEUU.

Esto, debido a que no tuvieron proceso de admisión, inspección o permiso por parte de un agente de inmigración. Los dos son originarios de Venezuela.

Sin embargo, el 14 de marzo pasado Martínez fue detenido por la Patrulla Fronteriza cerca de El Paso y fue dejado en libertad ese mismo día con una orden para presentarse en una corte posteriormente.

Por su parte, Peña Ramos fue detenido el pasado 28 de mayo, también cerca de El Paso, con una orden para presentarse en corte en fecha posterior.

Los dos arrestados quedaron cobijados con una orden de detención de las autoridades federales, según confirmó ICE a Telemundo Houston.

ICE, confirmó a Telemundo Houston que los responsables de la muerte de Jocelyn Nungaray ingresaron a Estados Unidos de forma irregular y en una fecha desconocida. Ambos fueron detenidos por la patrulla fronteriza cerca de El Paso, pero fueron liberados. Jessica Guerrero con el reportaje.

El viernes se revelaron los documentos judiciales en los que se justifican los cargos de homicidio agravado contra Rangel y Peña.

De acuerdo con los investigadores, los acusados llevaron a Jocelyn bajo el puente donde fue hallada sin vida y estuvieron con ella por un período de dos horas.

En ese lapso "le quitaron el pantalón, la amarraron y la mataron. Tras esto, arrojaron su cuerpo dentro del bayou", reza el documento radicado en la corte 232 del Condado Harris.

La Fiscalía del Condado Harris solicitó al juez que se establezca, como mínimo, una fianza de $1 millón a los acusados.

También se les prohibió cualquier contacto con familiares de la víctima y con dos hombres, cuya relación con la víctima o los sospechosos aún se desconoce.

La fiscal del Condado Harris ofrece detalles sobre el caso de Jocelyn Nungaray luego de uno de os acusados presentarse en corte.

En un vasto operativo de las autoridades del área de Houston, este jueves se produjo el arresto de Joshua José Rangel Martínez y de Franklyn José Peña Ramos como principales sospechosos de la muerte de la menor de 12 años que fue hallada sin vida debajo de un puente al norte de Houston, luego de ser estrangulada el pasado lunes en la madrugada.

De acuerdo con la policía de Houston, los sospechosos fueron arrestados luego de la múltiple información que recibieron desde el momento en que se revelaron imágenes de quienes eran hasta hoy considerados personas de interés.

Los investigadores revelaron que la menor tuvo un encuentro con los dos hombres en la noche del domingo y la madrugada del lunes y cámaras de seguridad captaron el momento en que estos entraron bajo el puente con la menor y luego el instante en que salieron del lugar hacia los apartamentos donde se determinó que residían.

Estos fueron arrestados este lunes en la mañana y acusados de homicidio agravado, un cargo que en caso de ser hallados culpables, los puede llevar a enfrentar la pena de muerte.

El alcalde de Houston, John Whitmire, hizo un llamado al sistema judicial para que tenga en cuenta que "estos individuos representan un riesgo alto de fuga", con lo que está pidiendo que no se les permita salir libres bajo fianza.

"Vamos a estar pendientes del sistema judicial", enfatizó Whitmire.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que continúe aportando información que permita solidificar la investigación en contra de los sospechosos.

En corte se escucharon todos los detalles de lo que hicieron los dos acusados antes de intentar deshacerse del cuerpo de la menor. Luis Gerardo Núñez con el reportaje.

Las autoridades revelaron el miércoles la identidad de la niña. De acuerdo con el Servicio de Ciencias Forenses del Condado Harris, la menor fue identificada como Joselyn Nungaray, de 12 años.

El reporte de ciencias forenses aún no dictamina las circunstancias en las que la menor murió, solo se ha conocido que fue estrangulada.

Sin embargo, las autoridades tratan de determinar si fue objeto de abuso sexual antes de morir.

No obstante, el alcalde de Houston, John Whitmire, anunció el martes que próximamente “se va a emitir un reporte con detalles horribles”.

UPDATE: Our homicide detectives want to speak with these two male persons of interest regarding the death of a 12-year-old female at 400 West Rankin Rd.



If you recognize them, please call HPD Homicide at 713-308-3600 or @CrimeStopHOU



More info at https://t.co/J5pnr9nXpc https://t.co/RpFpzjsSX7 pic.twitter.com/N9RZew2kqu