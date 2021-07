Crédito tributario por hijos: aclara dudas y ten ayuda en español a solo horas del primer pago

WASHINGTON DC.— El Servicio de Impuestos Internos lanzó una nueva versión en español de su herramienta en línea, Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos, diseñada para ayudar a las familias a determinar si califican para el Crédito tributario por hijos y los pagos por adelantado mensuales especiales del crédito, que debe comenzar el 15 de julio.

Disponible exclusivamente en IRS.gov, la nueva versión en español de la herramienta, al igual que su contraparte en inglés, es interactiva y fácil de usar. Al responder una serie de preguntas acerca de ellos mismos y los miembros de su familia, un padre u otro miembro de la familia puede determinar rápidamente si califican para el crédito.

Aunque cualquiera puede usar esta herramienta, puede ser particularmente útil para las familias que normalmente no presentan una declaración de impuestos federales y aún no han presentado una declaración de 2019 o 2020.

A menudo, se trata de personas que reciben pocos o ningún ingreso, incluidas las personas sin hogar, hogares de bajos ingresos y otros grupos desatendidos. El uso de esta herramienta puede ayudarlos a decidir si deben dar el siguiente paso e inscribirse para los pagos del Crédito tributario por hijos a través de otra herramienta del IRS, la Non-filer Sign-up, o presentar una declaración de impuestos regular a través del sistema Free File del IRS.

Para ayudar a las personas a comprender y recibir los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos, el IRS desarrolló materiales en varios idiomas; en las próximas semanas y meses se implementarán recursos multilingües adicionales. Todas las herramientas y materiales, en inglés y en otros idiomas, se publican en una página especial de los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos de 2021 en IRS.gov/creditoporhijos2021.

Los recursos multilingües que ya están disponibles incluyen:

Una guía paso a paso para usar la herramienta Non-filer Sign-up (Publicación 5538) en español y chino simplificado, coreano, vietnamita, criollo haitiano y ruso, así como en inglés.

Un video de YouTube acerca de los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos en español y chino, así como en inglés.

Pósters electrónicos en varios idiomas.

Información acerca de Free File en siete idiomas.

Además del Crédito tributario por hijos, el IRS tiene una variedad de herramientas y recursos relacionados con los impuestos, disponibles en varios idiomas.

Información adicional acerca del Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos

El Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos no solicita ninguna información de identificación personal (PII) de ningún miembro de la familia. Por esa razón, sus resultados no son una determinación oficial del IRS. Aunque los resultados son confiables, si las preguntas se responden con precisión, deben considerarse preliminares. El IRS no retiene ni las respuestas proporcionadas por el usuario ni los resultados.

Herramienta de inscripción para el Crédito tributario por hijos para personas que no presentan declaraciones (Non-filer Sign-up)

Si el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos indica que una familia califica para el crédito, el siguiente paso es inscribirse con el IRS o presentar una declaración. Para las familias que normalmente no necesitan presentar una declaración, la herramienta de inscripción para personas que no presentan declaraciones es la manera más fácil de inscribirse para los pagos por adelantado.

Esta herramienta, que es una actualización de la herramienta Non-filers de los Pagos de impacto económico del IRS del año pasado, también está diseñada para ayudar a las personas elegibles que normalmente no presentan declaraciones de impuestos a inscribirse para la tercera ronda de Pagos de impacto económico de $1,400 (también conocidos como cheques de estímulo). Además, puede ayudarlos a reclamar el Crédito de recuperación de reembolso por cualquier monto de las dos primeras rondas de los Pagos de impacto económico que tal vez no recibieron.

Desarrollada en asociación con Intuit y entregada a través de Free File Alliance, la herramienta les permite proporcionar al IRS información básica, como su nombre, dirección y números de seguro social, así como información acerca de sus hijos calificados de 17 años o menos y sus otros dependientes. También les permite proporcionar la información de su cuenta bancaria, para que el IRS pueda depositar los pagos de manera rápida y sencilla directamente en su cuenta corriente o de ahorros.

La herramienta Non-filer Sign-up no debe usarla nadie que haya presentado una declaración de impuestos federales de 2019 o 2020, o que planifique hacerlo.

Free File: mejor opción para algunos

Aunque la a herramienta de inscripción para personas que no presentan declaraciones es la manera más fácil de inscribirse para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos, es posible que no sea la mejor opción para todas las familias. Esto se debe a que muchas familias también califican para el Crédito tributario por ingreso del trabajo y otros beneficios para personas de ingresos bajos y moderados. Para ellos, una mejor opción es presentar una declaración de impuestos regular a través del sistema Free File, disponible solo en IRS.gov.

Acerca de los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos

El Crédito tributario por hijos ampliado y recientemente adelantado fue autorizado por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, promulgada en marzo. Normalmente, el IRS calculará el pago en función de la declaración de impuestos de 2020 de una familia, incluidos aquellos que usan la herramienta de inscripción para personas que no presentan declaraciones. Si esa declaración no está disponible porque aún no se ha presentado o aún se está procesando, el IRS determinará los montos del pago inicial usando la declaración de 2019 o la información ingresada con la herramienta Non-filers que estaba disponible en 2020.

El pago será de hasta $300 por mes por cada niño menor de 6 años y hasta $250 por mes por cada niño de 6 a 17 años.

Para asegurarse de que las familias tengan fácil acceso a su dinero, el IRS emitirá estos pagos mediante depósito directo, siempre que se haya proporcionado previamente al IRS la información bancaria correcta. De lo contrario, las personas deben estar atentas a su correo alrededor del 15 de julio para ver el pago enviado. Las fechas para los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos son el 15 de julio, el 13 de agosto, el 15 de septiembre, el 15 de octubre, el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.

Para obtener más información, visite IRS.gov/creditoporhijos2021 o lee las Preguntas frecuentes sobre el Crédito tributario por hijos de 2021 y los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos.

