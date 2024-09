¿La inflación en EEUU está bajando? Esto es lo que dice la Reserva Federal

ESTADOS UNIDOS - La medida preferida de la Reserva Federal para medir la inflación ofreció este viernes el indicio más reciente de que el alza de precios se está atenuando, una tendencia que podría provocar más recortes de las tasas de interés.

Los precios aumentaron solo 0.1% de julio a agosto, informó el Departamento de Comercio, una disminución con respecto al 0.2% del mes pasado. Comparado con un año antes, la inflación bajó a 2.2%, un descenso con respecto al 2.5% del mes anterior y apenas por encima del objetivo de la Fed, de 2%.

El enfriamiento de la inflación podría ayudar a bajar la ventaja que tiene el candidato presidencial republicano Donald Trump en las encuestas en el ámbito de la economía. En un sondeo de la semana pasada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, los encuestados estaban divididos casi por igual en cuanto a si Trump o la vicepresidenta Kamala Harris harían un mejor trabajo en la economía.

Ello es vuelco considerable con respecto a cuando el presidente Joe Biden era el candidato demócrata, cuando aproximadamente seis de cada 10 estadounidenses desaprobaban de su manejo de la economía.

El cambio sugiere que Harris podría estar deshaciéndose de la desventaja que tenía Biden en el área económica a medida que el sentir de los consumidores empieza a mejorar.

Si se excluyen los rubros de alimentos y energía que son más volátiles, los llamados precios básicos aumentaron solo 0.1% entre julio y agosto una baja con respecto al 0.2% del mes anterior. Comparado con 12 meses antes, los precios básicos aumentaron 2.7% en agosto, un poco más que en julio.

Con la inflación bajando de su cima del 2022 y apenas por encima de la meta del banco central estadounidense, el banco la semana pasada redujo su tasa de interés principal por medio punto porcentual, un cambio importante luego de más de dos años de altas tasas de interés. Los directivos del banco además indicaron que podrían reducir la tasa otro medio punto en noviembre y diciembre, y prevén más recortes en el 2025 y dos en el 2026.