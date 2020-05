Se disparan los encuentros con serpientes por días más calurosos en Texas

En Texas ya es temporada de que las serpientes salgan de sus nidos y mucho más cuando las temperaturas incrementan.

Es por eso que los expertos en este tipo de reptiles reportan un aumento en los avistamientos de serpientes, incluidas algunas que son venenosas.

Parte del aumento en los avistamientos podría tener algo que ver con la pandemia a medida que más personas se aventuran a salir de la cuarentena para tomar aire fresco.

"Simplemente estamos viendo a mucha gente en los senderos y mucha gente caminando", dijo Charles "Chuck" Swatske de Snake City Texas, un servicio de reubicación de serpientes.

Dijo que no hay más serpientes esta temporada que el año pasado, pero con más gente afuera de lo habitual, hay más posibilidades de que un humano y una serpiente se crucen.

"Las serpientes están en movimiento, así que estamos viendo a mucha gente descubriendo y descubriendo. Están caminando y viendo a la serpiente acostada allí que normalmente no verían porque, por lo general, porque la gente no tiene trabajo y los niños no están en la escuela", aseguró el experto quien también trabaja como profesor naturalista para un programa de Texas Parks and Wildlife.

Recientemente retiró y reubicó una serpiente venenosa de cabeza de cobre en Flower Mound.

La serpiente recibe su nombre de la coloración rojiza en la parte superior de su cabeza. Por lo general, tiene un color marrón claro en su cuerpo con bandas oscuras e irregulares alrededor del cuerpo.

“Tenemos alrededor de 10,000 mordeduras de serpiente al año en los Estados Unidos y aproximadamente la mitad de ellas son cabezas de cobre. Entonces, el 50% de todas nuestras picaduras provienen de una especie de serpiente ”, dijo.

Swatske grabó un lanzamiento de esa misma cabeza de cobre enFlower Mound. Su cámara GoPro recibió un golpe de la serpiente antes de que rápidamente se fuera. Un ejemplo perfecto de que las serpientes no quieren tener nada que ver con los humanos.

En Sweetwater, Texas, el encuentro con este tipo de víboras es tan común que hasta hay un festival.

En el norte de Texas, también verás serpientes bocas de algodón (cottonmouth) conocidas como mocasines de agua, y ocasionalmente serpientes de coral.

"En realidad, en Texas tenemos más serpientes venenosas que cualquier otro estado, incluso Florida. Aunque solo el 15% de todas nuestras serpientes en Texas son venenosas".

Dijo que su mejor opción es asumir que cualquier serpiente con la que se encuentre en su próxima caminata es venenosa.

“Lo mejor que puede hacer es detenerse y retroceder tres pasos. Ya sea venenoso o no, la serpiente no te perseguirá. Déjala, al retroceder tres o cuatro pasos, estará perfectamente seguro de observar a la serpiente y dejarla. Por la noche, no salgas a tu patio con tus chanclas. Siempre lleve una linterna por la noche si va de excursión o camina porque estas cabezas de cobre y algunas de sus otras serpientes venenosas tienden a salir a comer por la noche ".

Una serpiente completamente desarrollada puede comer hasta 200 ratas por año.

"Esto es lo que me gusta llamar control gratuito de plagas. Ese es un gran problema para los seres humanos es la población de ratas. Las serpientes se ocupan de muchos problemas", dijo.

Una pequeña serpiente hacía intentos por salir de ahí . Así terminó todo.