Impactante video del momento en que tren choca con un auto en Florida

MIAMI - Un impactante video tomado desde un "dashcam" muestra a un tren Brightline chocando contra un auto en el momento en que este intentaba cruzar las vías en Lake Worth Beach, este miércoles por la mañana.

Esta es la tercera colisión de un tren contra un vehículo ocurrida en los últimos cuatro días en el sur de Florida.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Este último accidente ocurrió alrededor de las 6:30 a.m. y partió el auto por la mitad, dijeron funcionarios de Brightline.

Las imágenes muestran al tren y al auto acercándose casi al mismo tiempo a una intersección. El conductor fue hospitalizado como resultado.

RAW: Dashcam video shows a Brightline train slamming into a car that drove onto the tracks in Lake Worth Beach.

“Este es un trágico recordatorio de la necesidad de estar seguro alrededor de las vías del tren”, dijo Brightline en un comunicado. "Estamos lanzando este video como una oportunidad para educar al público sobre los peligros de conducir alrededor de las puertas de cruce".

Es la tercera colisión entre un tren de alta velocidad y un vehículo en el condado Palm Beach en los últimos cuatro días.

El martes por la mañana, una mujer y un bebé escaparon de morir luego que un auto terminara en las vías en Delray Beach, momentos antes de que el tren se estrellara contra el vehículo.