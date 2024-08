¿Dónde están? ICE desconoce el paradero de más de 32,000 niños migrantes no acompañados

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconocieron a través de un informe publicado recientemente que desconocen el paradero y la situación en que se encuentran cerca de 32,000 menores migrantes no acompañados, luego que fueron detenidos por autoridades migratorias tras cruzar la frontera.

Una larga lista de irregularidades, falta de protocolos y una ley migratoria obsoleta son parte de las causas por las que autoridades migratorias han perdido el rastro de aproximadamente 32,000 menores migrantes no acompañados que fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza entre 2019 y 2023.

“Es de suma importancia que el gobierno tome esto en cuenta que es su responsabilidad de localizar a estos menores lo más pronto posible ya que el tiempo está pasando y estos menores están en el limbo, sin estatus", dijo Yanci Montes, abogada de inmigración.

El informe elaborado por el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional afirma que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no puede dar seguimiento a todos los niños que son liberados de la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

“Y no es culpa de los menores sino que es responsabilidad del gobierno de tomar acción y no sean víctimas estos menores y que no estén en peligro”, dijo Montes.

La abogada además destaca que se trata de un problema grave, que podría seguir creciendo ya que al desconocer su situación y paradero, los menores migrantes están expuestos a diversos peligros como tráfico humano, explotación sexual o laboral, entre otros peligros.

“Qué angustia como madre no saber dónde estará su hijo. Es un dolor muy desesperante para uno como madre”, dijo Grecia Beltrán, quien aseguró que su hijo cruzó como migrante no acompañado, pero en su caso las autoridades lo asignaron a una casa de acogida y semanas después fue entregado a su familia en Los Ángeles

“Migración lo tuvo y lo dio a la casa que lo cuidara y de allí me llamaban a mí para hacer el reporte y dar todos los documentos de que yo era la mamá”, dijo Beltrán.

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que en la gran mayoría de esos casos, a los menores tras ser liberados no se les entregó una “notificación de comparecencia” por lo que no pudieron presentarse ante un juez de inmigración, como lo estipula la ley y el debido proceso migratorio.

“Además de haber perdido el contacto y la información de estos menores, no los han puesto en procedimientos para darles la oportunidad de presentar algún beneficio de inmigración ante las cortes de inmigración”, dijo Montes.

Es importante señalar que la mayoría de estos menores migrantes, cuyo paradero se desconoce, son de origen centroamericano, ya que de acuerdo con políticas de inmigración los mexicanos son deportados de forma inmediata.

El gobierno de Guatemala espera que esta misma semana deporten a otro grupo.