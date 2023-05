Explosión mortal: padre muere y sus dos hijos resultan heridos al encontrar granada en su casa

Las autoridades identificaron al hombre que falleció tras la explosión de una granada en su casa en el noroeste de Indiana. Se trata de Bryan Niedert, de 47 años, según un comunicado del condado de Lake.

La oficina del forense del condado de Lake identificó al hombre y están por determinar la causa de la muerte.

Nierdert murió y sus dos hijos adolescentes resultaron heridos el sábado por la noche cuando una granada de mano explotó en una casa en el noroeste de Indiana, según agentes del alguacil.

El Departamento del Sheriff del Condado Lake dijo que alrededor de las 6:30 pm, los agentes respondieron a una explosión reportada en una casa en la cuadra 3400 de West Lakeshore Drive en la subdivisión de Lakes of the Four Seasons.

Los miembros de la familia estaban revisando las pertenencias de su abuelo cuando encontraron una granada de mano y, según los informes, alguien tiró del alfiler y detonó el dispositivo, dijeron las autoridades.

El hombre fue encontrado inconsciente en la escena y luego declarado muerto. Sus dos hijos, un adolescente de 17 años y una joven de 18, sufrieron heridas de metralla y fueron trasladados a un hospital del área.

Como medida de precaución, se llamó al Escuadrón Antibombas del condado de Porter para asegurar el área y buscar cualquier dispositivo explosivo adicional, según las autoridades. El incidente sigue siendo investigado por la unidad de Investigaciones de la Escena del Crimen del Departamento del Sheriff del Condado Lake y los detectives de homicidios.