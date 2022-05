“Oía voces de demonios”: familia del bebé y la mujer asesinados da detalles del sospechoso

Miami, Florida.- Con gran entereza y profunda fe en Dios, los padres de Mateo, el bebé de solo diez meses que perdió la vida al igual que su tía abuela, el pasado viernes en Coral Springs hablaron ante la prensa.

“Nunca pensamos que nos iba a pasar esto … pero tenemos que salir adelante ante el odio”.

Con gran fortaleza, los sobrinos de Elizabeth Carmona Echeverry enfrentan ahora la enorme tragedia vivida.

Maria Alejandra Carmona Londoño, madre y sobrina de las víctimas dice que “los mejores somos más, exacto…los buenos somos más”.

Mientras José Morales, su pareja, solo piensa “que cada resultado es para un bien mayor, para un bien común”.

Mateo era un bebé de tan solo 10 meses y Elizabeth Carmona Echeverry, su tía abuela de 61 años de edad, quien solo una semana antes había llegado desde Colombia para cuidarlo, perdieron la vida por golpes presuntamente propinados por Dale Spidle, un vecino al que no conocían.

En un complejo de apartamentos de Coral Springs donde residían y tras una cadena de acontecimientos ocurrida el pasado viernes, cuando pasó la tragedia.

Dale Spidle fue captado caminando sin ropa momentos antes de ser arrestado y procesado en la cárcel de Broward ese mismo viernes. Después que huyera hacia Pompano Beach en un caso de atropello y fuga, donde estuvieron involucrados cuatro automóviles y varias personas fueron transportadas a un hospital, luego de que presuntamente disparara a un hombre que perdió la vida.

“La última conversación que tuve con él, fue una conversación de menos de un minuto, fue como que si alguien estaba dejando cartas en mi puerta o si yo escuchaba voces en mi apartamento porque él escuchaba gritos”, recuerda el padre.

“Luego me dijo que el sentía que eran demonios que lo estaban siguiendo y yo le dije todos tenemos demonios detrás ... solo tienes que orar y acercarte al señor para que ellos no puedan tocarte”.

Según las autoridades, la cadena de actos delictivos de Spiddle llegó hasta Coconut Creek, donde ocurrió otro accidente vehicular en el que hubo dos personas heridas, finalizando en una farmacia Walgreens donde presuntamente robó a una mujer.

“Yo realmente, yo lo perdono. Yo lo perdono y no guardo nada en mi corazón que no me permita echar frutos en el futuro". Les preguntamos si ¿es la fe lo que los ha seguido manteniendo hacia adelante?. "Sí señora, si”, dijeron los padres.

Estos jóvenes padres, el puertoriqueño y ella colombiana, dijeron que los inesperados y dolorosos arreglos funerales están siendo costosos, pues desean que sus seres queridos descansen finalmente en Colombia. Los servicios fúnebres podrían llevarse a cabo la próxima semana.